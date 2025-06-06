學霸AV女優靠「客製影片」月入30萬！　不脫也賺翻

▲美國知名AV女優琳克絲（Alix Lynx）。（圖／翻攝自IG／thealixlynx，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

美國知名AV女優琳克絲（Alix Lynx）不只外型亮眼，還是名副其實的學霸。擁有MBA學位的她，從高材生一路轉戰成人娛樂圈，入行10年靠「客製化影片」殺出重圍，甚至連裸體都不需要，就能月入數十萬台幣。她也不藏私分享自己的流量密碼，成為另類斜槓代表。

綜合外媒報導，琳克絲來自菁英教育家庭，父親從事建築工作，母親擁有博士學位，而她自己僅花三年便完成大學學業，之後更進入商學研究所取得MBA學位。她透露，自己在青少女時期接觸到《花花公子》雜誌及AV相關紀錄片，當時就對畫面中的女性充滿憧憬，從此萌生成為AV女優的夢想。

不同於傳統色情作品，琳克絲發現「客製化影片」市場潛力驚人，這類影片內容多為滿足客戶特定幻想，像是扮演魔法精靈、被流沙吞沒的橋段，甚至單純測量鼻子長度，全程無需裸露，但仍能創造驚人收益。

為了提升作品品質，她經常自掏腰包聘請導演與化妝師，甚至租場地拍攝，力求畫面真實到位。報價則依影片難度而定，5分鐘短片價格從700美元到2500美元（約新台幣2.1萬至7.5萬元）不等，若客戶需求更複雜，價格也會往上調整。

琳克絲目前已累積不少死忠粉絲，每月收入穩定達到五位數美元水準，換算下來至少月進帳新台幣30萬元。她笑說，這一切都來自勇敢開創與懂得抓住需求，才讓她在這個產業中穩穩站穩腳步。