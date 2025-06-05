高中學霸涉造假遭4大學退貨！醫師爸診所貼聲明...關門取消看診

▲楊姓高中生醫生父親診所下午貼出公告。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名楊姓高中生在學習歷程誇大，僅是「優秀辯士」卻寫著「最佳辯士」，結果遭4所正取的醫學大學取消錄取資格。楊姓高中生爸爸在豐原某診所看診，今日診所外貼著「楊醫師表示，身為父親此刻關懷孩子身心健康，是最重要的任務」，並取消下午門診，但也提醒打擾看診違反醫療法。

楊姓高中生在個人申請被4校的醫學系錄取，日前卻因學習歷程檔案遭質疑內容誇大，先後遭國立陽明交通大學與台北醫學大學撤銷醫學系正取資格。稍早中國醫藥大學、中山醫學大學皆表示，經開會討論後，依規定撤銷錄取資格，楊生目前僅能等待長庚醫備取資格。

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回顧整起案件，楊姓高中生學測獲得74級分，他在Threads貼出陽交大、北醫、中國醫、中山醫4校的醫學系正取錄取結果，並備取長庚醫，表示自己沒補習過，並分享自己的學習歷程檔案。

未料，有眼尖網友實際查詢高中菁英盃2023、2024、2025年獲獎名單，發現楊生只是當年其中一輪比賽的優秀辯士，但楊生卻寫著「最佳辯士」，備審資料有誇大嫌疑。

不僅如此，楊生今年2月回覆網友提問時，曾透露自己在台中豐原某補習班上課，補習數學、國文和自然，與校長推薦函上寫的「沒有補習，學業成績仍一直穩定成長」不符。

事後楊生貼出道歉文，強調自己非蓄意造假，也願意承擔責任，但仍止不住風波續燒，目前陽明交通大學、台北醫學大學研議後，已在4日雙雙宣布取消該生錄取資格。

今天中國醫藥大學回應，昨(4日)招生委員會已經開會完畢，經討論後認該生已違反教育部「大學招生委員會聯合會大學申請入學招生規定」，撤銷錄取資格；中山醫藥大學也表示，將撤銷楊生的錄取資格。