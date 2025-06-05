學霸高中生遭4校退貨！「備取1爽到了」一票人恭喜：最大受益者

▲正取的4間學校都撤銷楊同學的錄取資格。（圖／翻攝自陽明交大FB）



記者施怡妏／綜合報導

台中一名楊姓高中生學測74級分，獲得4校醫學系正取，學習經歷提及曾獲「高中菁英盃最佳辯士」，卻被抓包資料造假，正取的4間學校已撤銷他的錄取資格，就有網友指出，此事件最大的受益者就是「備取1」的同學，「各校的備取1：好爽終於上醫科了！」

楊同學學測成績74級分，獲得4校醫學系正取、1校備取，但隨後就被發現他的學習歷程檔案造假，將高中菁英盃「單場優秀辯士」寫成「最佳辯士」，正取的4間學校國立陽明交通大學、台北醫學大學、中國醫藥大學以及中山醫學大學，紛紛取消楊同學的正取錄取資格。

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就有網友提到，此事件最大的受益者，就是4間學校「備取1的同學」，不用苦苦等待結果，在公佈最後結果前就是正取生，能夠多爽好幾天，「不用暑假期間拚分科了，可以好好放鬆，真的是連作夢都笑到醒來」。

不過，有網友指出，「其實陽交醫備1超穩的欸，正取絕對有人會去台大醫，甚至台大電機」、「北醫學測都會備到很後面，因為申請醫學系的人大幅重疊…以前備取100名都有機會上」。不過有網友翻出資料，去年陽明醫只備取到第1位，「陽明醫還真難說」。另外也有人認為，最幸運的應該不是備取1，「而是最後一個被備取到的人！」

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▲楊同學學習歷程造假被抓包。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



事後楊生貼出道歉文，強調自己非蓄意造假，也願意承擔責任，但仍止不住風波續燒，而正選的4所學校皆表示不錄取，備取長庚大學則表示結果已發函考生，不對外說明決議內容。

楊生所就讀的高中則發表聲明表示，對學生所面臨的處境深感遺憾與難過，並強調細節仍需取得學生及家長同意才能進一步說明。校方同時指出，已持續積極關心學生的心理狀況，提供陪伴與必要協助，也希望外界能給予當事人更多空間與體諒。