學霸高中生一開始「沒有PO學習歷程」　他還原過程：可能出於好心

▲學霸高中生遭到陽明醫學系撤銷錄取資格。（圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台中一名楊姓高中生被4校的醫學系錄取，卻被抓包學習歷程檔案內容誇大，正取的4間學校已撤銷他的錄取資格。就有網友好奇，「為何楊同學要PO自己的學習歷程？」有網友指出，楊同學發文分享錄取陽明醫學系的喜悅，留言區很多人恭喜，並希望他分享學習歷程，才讓這起事件曝光。

有網友在Threads發問「為什麼楊同學要自PO學習歷程啊？求解？」就有網友解答，當初楊同學只是在Threads上分享錄取陽明醫學系的喜悅，很多網友留言恭喜，並跟楊同學索取資料，因此學習歷程檔案才會曝光，「有人說想看他的學習歷程，所以他才PO的，不然他原本只有跟大家說他正取陽明醫科而已」。

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有網友心疼楊同學被取消資格，「其實他搞不好是出於好心，因為能看到陽明台大的備審其實不容易」、「我很愧疚，我也是跟他要資料的人之一」、「感覺就是好心給大家參考」、「那陣子很多人都把自己的歷程傳上來給大家見識，沒想到人生直接翻車了」、「可能只是想讓其他人可以參考」、「網友想看看醫大學生的備審資料，想照著準備，他單純就提供出來，其實有附上證明資料，結果一發不可收拾」。

有網友認為，以楊同學的能力，一定還可以再考上理想的學校，「拉長他的人生歷程來看，或許他往後看待這個挫折，會覺得沒什麼。這件事不是壞事，至少從這一件事讓自己學到很多人生的功課，包含對他人的防備與對自己的檢視，人生要面對自己錯誤的機會很多，與其花時間責怪別人，不如防止下次不要再犯錯」。

據了解，事情爆發後，楊生從3日起請假，今天已是第4天，學校周六畢業典禮，有人擔心如果出席，會不會遭受指責，但也有很多師生想當面表達關懷和不捨之意，校方也不知道他會不會出席。校方表示，目前除了全力進行心理輔導、保護學生之外，也會提醒如果想要升學，7月份的分科測驗是最後一次機會，而報名期限在6月16日和17日，希望學生把握時間。