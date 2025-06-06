會考落點「建中要34.8分、北一女33.8分」　專家：作文成決勝關鍵

▲國中會考成績公布，專家預估上建中要34.8分、北一女33.8分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考成績今（6日）公布。華興中學校長曾騰瀧分析，今年題目比去年稍難，但因北市全面減招，預估建中到大同高中的錄取門檻和去年差不多，作文將成決勝關鍵，今年上建中要34.8分、北一女為33.8分，師大附中男生、女生各為33.8、33.6分，成功高中約32.6分、中山女中31.6分，松山高中男生、女生各為31.6、30.6分。

114年國中會考成績今天公告。根據教育部公布統計資料，今年5科都拿下精熟等級5A的考生共計1萬6547人，占全體考生9.59%，比去年減少1022人，但占比則比去年的9.29%高，而今年拿下5A考生當中，共有541人寫作測驗獲6級分，占全體考生0.31%，比去年減少171人，等於減少24%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華興中學校長曾騰瀧分析，今年國中會考的國文、自然比去年難，其他3科和去年差不多，整體而言比去年稍難，但由於北市公私立高中每班減1人，北一女、成功高中、內湖高中等3校又減招1班，因此前面志願門檻和去年差不多，而今年國文作文拿到5、6級分人數較少，作文將成為決勝的關鍵。

曾騰瀧預估，今年上建中要34.8分、北一女為33.8分，師大附中男生、女生各為33.8、33.6分，成功高中約32.6分、中山女中31.6分，松山高中男生、女生各為31.6、30.6分，新北市板中預估27、28分。

曾騰瀧進一步表示，預估建中到大同高中這些學校的錄取門檻和去年差不多，20至30分學校的錄取門檻大約比去年下降1分，20分以下學校，則比去年下降1到2分。北市公立高中門檻約13分，公立高職只要有填就有機會，反而是前段私立高中門檻會比去年提高一些。

由於每名考生可選填30個志願，曾騰瀧建議考生與家長，選填志願要根據自己興趣進行適性選擇，同時30個志願要全填，而前5個志願，則要依「夢幻、落點、保險」選填，這樣比較容易進入理想志願學校。