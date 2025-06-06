國中會考寫作「753考生零分」　占比與人數同創歷年新低

▲國中會考成績今天公告，寫作測驗拿到6級分共973人，0級分753人創歷年新低。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國中會考成績今（6日）公告。今年國文寫作測驗以兩隻倉鼠，要求考生在6個詞語中擇一寫作。根據台師大心測中心資料，今年寫作測驗拿到6級分僅973人，比去年減少253人，另有753人（不含缺考生）「抱蛋」零級分，首度少於1千人，也比去年5119人大減4366人，0級分人數和占比都創下歷年新低。

國中教育會考成績今天公告並寄發成績單，國教署與心測中心在教育部舉行記者會，說明國中教育會考各科計分與閱卷結果說明，包括國教署長彭富源、心測中心副主任曾芬蘭等人參與。

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今年國文寫作測驗，題目以圖文並陳方式呈現，圖中有兩隻倉鼠，一隻在籠子內跑滾輪，另一隻想逃出籠子，考生從「牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺」等6個詞語中選出一個寫作。該文引發考生熱議，不少考生哀號難寫，有人更說看到題目愣住5分鐘。

▲今年國中會考寫作測驗題目。（圖／記者許敏溶翻攝）

根據台師大心測中心資料，6級分為973人、5級分2萬8422人、4級分10萬7196人、3級分2萬3409人、2級分6313人、1級分3506人、0級分753人；其中6級分973人比去年1226人減少253人，占比0.57%也低於去年0.66%，而今年僅753人「抱蛋」，也比去年5119人大減4366人，也是首度少於1千人，「抱蛋」占比僅0.44%，也遠低於去年的2.75%，0級分人數和占比都創下歷年新低。

對於今年寫作測驗0級分人數和占比創新低，台師大國文學系教授李清筠分析，主要是今年取材生活化，學生看不懂題目沒關係，只要寫動物即可，寫哈姆太郎也可以，只要從六個詞彙中選擇一個詞彙寫作就有分數，所以考生會零級分，通常是考生根本不想寫或者亂抄。

對於過去幾年寫作測驗六級分人數偏少，李清筠指出，主要是考生要花時間讀懂題目，導致寫作時間被壓縮，若考生想要拿到六級分，寫作上要更細膩，內容也要多一點省思，取材要多元化與多樣性，平常則要多練習閱讀與寫字的速度。