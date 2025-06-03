快訊／會考「答對題數對照表」公布　各科錯幾題能拿A++一次看

▲114年國中會考「等級加標示與答對題數對照表」今晚公布。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

17.5萬人報名的國中教育會考本周五（6日）將寄發成績單。台師大心測中心今晚在網站公布「等級加標示與答對題數對照表」，要拿A++的考生，國文、社會和自然科都只能錯2題，英文包含閱讀與聽力，加權後分數98.14分以上可拿A++，數學包含非選題，加權後93.2分以上者可得A++。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲要拿A++的考生，國文、社會和自然科都只能錯2題。（圖／翻攝國中會考網站）

台師大心理與教育測驗研究發展中心今晚公布114年國中教育會考「等級加標示與答對題數對照表」，成績等級分為「精熟（A）」、「基礎（B）」及「待加強（C）」，精熟和基礎等級還包含「++」 和「+」2種標示，「++」指該等級前25%，「+」指該等級前26%至50%。

根據心測中心今晚公布資料顯示，國文科考42題選擇題，要拿到A以上至少要答對36題、B門檻要答對18題，A++門檻為40題，等於考生最多能錯2題；社會科考54題選擇題，A門檻答對48題、B門檻答對21題，A++門檻為52題，最多能錯2題；自然科考50題選擇題，A門檻要答對43題、B門檻18題，A++門檻48題，至多能錯2題。

至於英語科成績包含閱讀和聽力測驗，經加權後英語科整體成績若要達精熟門檻，加權需達90.7分，A++至少需98.14分；數學科包含選擇題和非選擇題，成績若要達精熟，加權後需達76.2分，A++需達93.2分。

▲▼台師大心測中心公布「等級加標示與答對題數對照表」。（圖／翻攝國中會考網站）

國中教育會考將在本周五上午8時開放查詢成績並寄發成績通知單。6月8日到6月9日，開放申請複查成績。高中免試入學招生作業也將開跑，各就學區考生可於6月20日到6月26日查詢個人序位並填志願、7月8日免試入學分發結果放榜、7月10日新生到各高中報到。