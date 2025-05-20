國中會考落幕！花蓮總到考率98.6%　19考生遺失准考證補發參試

▲花蓮縣府教育處處長翁書敏（左）巡視考場並感謝主、協辦學校配合。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

114年國中教育會考於18日中午結束，所有考生順利完成兩天六科的考試。這兩天國中教育會考，花蓮考區整體到考率超過98.6%，縣府教育處處長翁書敏特別感謝主辦學校花蓮女中，以及協助考場試務的花蓮高中、光復商工和玉里高中等校辛苦的試務工作人員，提供本縣考生最妥適的應考環境與服務。

花蓮考區試務會表示，第二天缺考人數分別為：第一節自然科35人、第二節英語（閱讀）32人、第三節英語（聽力）37人。兩天來共有19位考生遺失准考證，經申請補發後皆已順利參加考試，考生權益未受影響。此外，今年會考除有零星違規事件，整體考場秩序良好，順利完成試務工作。

花蓮考區主任委員花蓮女中校長詹滿福表示，除了希望考生都能考出最佳的表現外，更提醒考生要注意會考之後的相關重要日程：6月6日寄發會考成績通知單、6月8日至6月9日得申請成績複查；6月20日下午2時起至6月26日下午5時止進行網路選填志願（網址： https://hlc.entry.edu.tw ）、6月30日至7月1日免試入學報名 （花蓮高農主辦）、7月8日免試入學公告錄取名單、7月10日免試入學至各錄取學校辦理報到。今年國中教育會考成績預定6月6日上午8時起提供網路成績查詢服務，考生可以直接在國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）連結查詢。

教育處處長翁書敏特別提醒所有考生與家長，考完試後可以適度安排一些輕鬆的休閒活動，放鬆緊繃的心情，不過還是應該配合學校正常的作息，因為緊接著免試入學還有很多報名及選填志願的程序要進行，考生仍應注意配合，並充分與家長、師長溝通討論，考量自己的興趣與性向，選擇適合自己的升學方向，並記得多選填一些志願數（志願數建議至少選填20個，每位學生最多可選填40個志願），為自己爭取最佳的升學機會。

