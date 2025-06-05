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哈佛大學嗆川普禁令違憲！　怒轟「報復行為」將全力保護外籍生

▲▼美國哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈佛大學誓言將持續捍衛外籍學生的權益。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普4日發布命令，禁止即將到哈佛大學就讀的外籍生獲得簽證，哈佛的在校外籍生也將面臨審查，引發校方強烈反彈，痛批此舉是「非法報復行為」，違反憲法第一修正案賦予的大學自治權，誓言將持續捍衛外籍學生的權益。

綜合外媒報導，川普以「維護國家安全」為由，宣布禁止以就讀哈佛或參與交流計畫為主要目的的外國人入境美國，初步生效期限為6個月，未來還可能延長。

對此，哈佛校方火速發聲明回應，「這是政府再度採取的非法報復性行為，侵犯美國憲法第一修正案賦予哈佛的權利。哈佛將持續保護校方的國際學生。」

根據白宮公告內容，該禁令適用於所有透過學生與交換訪客計畫（SEVP）來美的人士，目前已持有F、M、J類簽證的哈佛外籍生，也將被納入審查，並有可能遭撤銷簽證。

川普在聲明中直言，哈佛長期與外國敵對勢力，包括中國，有密切糾葛，並指出該校未對校園內犯罪與違規行為採取足夠懲處措施，也未充分向國土安全部提供外籍生可能涉及不法行為的資訊。

據統計，哈佛目前約有四分之一學生為外籍人士，不少人正面臨簽證被撤的風險。

目前尚未有證據顯示該禁令將擴及其他大學，不過川普政府過去已多次針對國際學生採取強硬立場，包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾表態，將積極撤銷部分中國留學生簽證，反映出白宮對外籍學術交流的敵意已然升高。

►川普簽署公告！　全面暫停哈佛大學「新生簽證」入境申請

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