川普政府再槓名校　威脅取消哥倫比亞大學認證

記者詹雅婷/綜合報導

美國教育部4日宣布,哥倫比亞大學處理涉及猶太學生的問題方面出現失職,已通知中部各州高等教育委員會,「該校涉嫌違反聯邦反歧視法,不符合該委員會制定的認證標準」。政府此舉威脅哥倫比亞大學的教育認證,讓校方面臨失去所有聯邦資金的風險,包括學生獎學金及學貸。

CNN、路透等媒體報導,教育部長麥馬洪(Linda McMahon)4日透過聲明稱,在哈瑪斯2023年10月7日對以色列發動恐怖攻擊之後,哥倫比亞大學領導層漠視校園內猶太學生所受到的騷擾,沒有保護這群學生。教育部民權事務辦公室透露,已把哥倫比亞大學涉嫌違反民權法的情況告知中部各州高等教育委員會。

哥倫比亞大學若是失去認證將面臨不利影響,因為校方要有這項認證才能獲得聯邦資金。

Columbia University looked the other way as Jewish students faced harassment—breaking Title VI protections. @usedgov has stepped in and alerted Columbia’s accreditor to demand the protection of every student’s rights and safety—no exceptions.https://t.co/3jswO9TTql