普丁不惜一切「消滅烏克蘭」　美前國務卿警告：他越來越失控

▲普丁2022年2月下令全面入侵烏克蘭，戰爭迄今已逾3年。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）警告，俄羅斯總統普丁的行為變得越來越失控，面對基輔反攻接連獲得勝利，他可能「不惜一切」消滅烏克蘭。

烏克蘭國家安全局（SBU）3日攻擊連接俄羅斯與克里米亞、象徵性極高的「克里米亞大橋」（Kerch Bridge），引爆2500磅水下炸藥，不僅造成嚴重破壞，也導致當地進入緊急狀態。僅僅2天前，他們才發動代號「蜘蛛網」的秘密行動，對俄境內多個空軍基地發動無人機攻擊，炸毀俄軍至少41架最強大的轟炸機和偵察機。

萊斯在小布希執政時期擔任國務卿，她在《福斯新聞》4日播出的節目上形容，烏軍3日對克里米亞大橋的攻擊「非同尋常」，顯示基輔可對普丁的侵略行為究責。

萊斯指出，這些攻擊展現出3項要點，「首先，是戰爭性質的改變，你有辦法利用相對便宜的無人機……對抗耗資數十億美元的俄羅斯戰略空軍機隊。其次，這表明烏克蘭人在國防工業方面非常先進，他們打造了這些無人機，並為它們制定了部署戰略。」

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「第三，這是一次不可思議的情報政變（intelligence coup）。毫無疑問，普丁現在懷疑是否有內鬼。隨著他試圖釐清誰在內部做了這件事，你們可能看到俄羅斯出現一場獵巫行動，所以這也表明，只要有了一點點幫助，烏克蘭人就可以讓普丁為他的侵略付出代價。」

萊斯認為，自從她在小布希手下任職以來，普丁的行為變得越來越不穩定，「他似乎變得比以前更失控。他一直是一個非常自制的人。別誤會我的話……他一直都是獨裁者，也是一名帝國主義者，但現在他身上出現某種東西，似乎更加不顧一切想要消滅烏克蘭。」

萊斯也指出，在2日的伊斯坦堡和談未取得重大突破之後，川普必須清楚表明，俄羅斯接管烏克蘭的企圖不會成功。她認為，普丁一方面已經發現，隨著俄羅斯能源基礎設施退化，最好趕快結束戰爭，另一方面卻仍堅信自己能夠消滅烏克，「他需要川普，勝過川普需要他。因此向他清楚表明，他無法如願實現那些極端主張，在現階段是非常重要的。」