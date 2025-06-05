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馬斯克大膽預言「日本遲早走向滅亡」！1改變是關鍵　恐怖數據曝

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務。（圖／路透）

▲馬斯克警告，日本如果不再做出改變，使得自然增加率翻轉，恐將邁向滅亡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）2022年曾表示，如果日本無法有效提升生育率，做出改變，「遲早會走向滅亡」，對日本少子化問題發出警告。然而根據日本厚生勞動省公布的最新數據，日本國內2024年新生兒數僅68萬6061人，創下新低，人口萎縮速度比預期還早了15年。

根據《共同社》報導，馬斯克2022年在X（前身為Twitter）轉發一篇《共同社》的報導時寫道，「恕我直言，如果日本不改變現狀，讓出生率超過死亡率，那麼日本最終將不復存在，這樣的結果對全世界來說將是巨大損失。」

當時該篇報導稱，日本2021年人口減少了64.4萬人，創下1950年開始統計以來最大跌幅，人口僅剩約1億2555萬人，已連續11年呈現下滑趨勢。同年的日本新生兒數為83.1萬人，但死亡人數高達144萬人。

根據《日本放送協會》最新報導，日本2024年的出生嬰兒數僅68萬6061人，創下自1899年開始統計以來首度跌破70萬人大關的新低紀錄。然而國立社會保障暨人口問題研究所曾經預測，日本每年的新生兒數會在2039年跌至68萬人，沒想到實際進度足足提早了15年，讓人口萎縮的警訊再度升溫，且新生兒人數減少的情形遍及全日本所有都道府縣。

除了出生人數下滑，生育率也降到新低，2024年為1.15，比前一年再跌0.05個百分比，創下自1947年統計以來最低紀錄。生育率指女性一生平均生育子女數。

其中東京都僅0.96為全國最低，宮城縣和北海道分別為1.00和1.01；而沖繩縣則以1.54穩居最高，其次是福井縣1.46，鳥取、島根以及宮崎等縣皆為1.43。

對此，厚生勞動省認為，新生兒數減少的主要原因為年輕人口減少、晚婚以及晚育。

馬斯克2024年12月也曾再次於X上強調，「如果日本不做出任何改變，那終將消失。」

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