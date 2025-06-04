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大陸 大陸焦點 特派現場

白宮批介入民主國家　陸：中韓關係源於共同利益，不針對第三方

▲▼南韓總統李在明。（圖／路透）

▲南韓總統李在明。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

南韓選出第21任總統李在明，選後立即就職上任，全球各國家元首也紛紛發出賀電致意。大陸外交部發言人林劍表示，大陸國家主席習近平已經向李在明總統致賀電，祝賀他當選韓國第二十一屆總統，「願同韓方一道，推動中韓關係健康穩定發展，為兩國人民創造更多福祉，為促進地區和平穩定與發展繁榮發揮積極作用。」

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

據了解，李在明對華政策傾向採取平衡均勢，而非倒向某一方，對此，林劍指出，中韓關係發展的根本動力源於雙方的共同利益，不針對第三方，也不應受第三方因素的影響，「中方一貫反對選邊站隊和陣營對抗。」

至於美國白宮發聲明指稱，「中國介入民主國家，行使影響力。」林劍則強調，中國一貫堅持不干涉內政原則，從未，也不會干涉任何國家的內政，「奉勸美方改改自身的所作所為，臆想鏡像中國的老毛病，停止挑撥中韓關係。」

大陸國家主席習近平在賀電中提到，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，中方高度重視中韓關係，願同韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，共同推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國和兩國人民。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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