「不再親美是世界新趨勢」　朱立倫賀李在明當選：平衡美中關係

▲國民黨主席朱立倫恭喜李在明當選南韓總統。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

南韓第21屆總統由共同民主黨的李在明昨天當選，隨即於今天就職展開5年任期，李在明在競選期間被批評親中，也曾對韓美同盟抱持較懷疑態度，未來外交走向引發關注。國民黨主席朱立倫今（4日）主持中常會時除向李在明表達恭喜，也強調李在明除了強化國防，也要加強與北韓對話，這與國民黨主張的「雙D戰略」一模一樣；朱認為，李在明不會再像前政府一昧親美，必須平衡美、中兩國關係，這就是新的世界趨勢。

朱立倫表示，過去半年發生在韓國的政治事件，對全世界民主國家都是一次鮮明的教訓，任何要走向獨裁，發動戒嚴的政治人物，都會被民眾唾棄，因此南韓民眾選擇了李在明。

朱立倫強調，李在明政見主張為了促成朝鮮半島的和平，除了要加強南韓的國防，也要加強與北韓對話，這與國民黨主張的「雙D戰略」一模一樣，也就是必須透過國防加上對話，才能維持台海和平，同時，李在明也認為絕對不可以再像前政府一昧親美，必須平衡美、中兩國關係，要重新調整對中國大陸的戰略關係，這就是韓國的新戰略，也是新的世界趨勢，反觀台灣的賴政府只有對抗、去中，造成兩岸衝突，而且一昧親美，只會造成台灣危機。