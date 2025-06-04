從嫌醜到共度34年！金惠京揭「愛上李在明」關鍵　6筆記本感動一生

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（4）日前往首爾汝矣島國會議事堂宣誓就職，而待在一旁的妻子金惠京則是接過花束。此刻，外界開始關注李在明和金惠京長達34年的夫妻生活。據傳，金惠京為丈夫輔選時相當低調，幾乎不和丈夫走同一行程，自己默默接見宗教界人士，並一一致電拜票。金惠京表示，當初並不被丈夫的外貌吸引。

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠京。（圖／路透）

根據韓媒《中央日報》、《朝鮮日報》，金惠京與南韓新任總統李在明結褵34年，現年58歲的她於1966年9月誕生在南韓忠清北道忠州市某中產階級家庭，之後隨家人搬至首爾，是家中2男1女中的長女，生活過得算是富裕，從仙和藝術高中畢業後，於1985年進入淑明女子大學就讀鋼琴學系。

▲李在明的妻子金惠京。（圖／VCG）

原本計畫在畢業後前往奧地利留學，但金惠京卻於1990年在家人的介紹下，認識了擁有2年律師資歷的李在明，當時沒想到雙方會展開長達34年的夫妻生活，並且成為南韓第一夫人。針對李在明給的第一印象，金惠京2017年受訪時給予苛刻的評價，「人長得不太好看，又看起來很老！」

儘管在第4次約會後，李在明便向金惠京求婚，但金惠京卻沒有馬上答應。直到李在明某天開著車說道，「我們去看海吧」，金惠京才開始對李在明產生愛慕之意。等到求婚時，李在明更將童年時收藏長達10年的6本筆記本交給金惠京，在翻閱筆記本後，金惠京終於決定與李在明共伴一生。

筆記本內寫滿李在明勤奮刻苦的童年回憶，包括被媽媽牽著手前往工廠勞動，一大清早李在明更是被父親叫醒，要求協助打掃市場。在交往一年後，李在明與金惠京於1991年3月結婚，兩人在京畿道城南市的公寓展開新婚生活，然而李在明是人權律師起家，因此手頭並不寬裕，兩人的新婚生活過得相當克難。

▼李在明、金惠京年輕時的結婚照。（圖／李在明競選團隊）

▲李在明、金惠京年輕時在京畿道城南市買房，並生下二子。（圖／李在明競選團隊）

李在明、金惠京育有二子，分別是現年33歲的李東昊（音譯）、32歲的李允昊（音譯），不過兩人的孩子近年來涉入網路賭博、性交易和失言風波。

金惠京回憶，起初她不太願意讓丈夫從事政治。2006年，李在明準備參選城南市長時，金惠京甚至怒喊道，「你給我離婚印章蓋一蓋滾出去」。不過，在這之後，金惠京成為李在明政治上的夥伴和傳聲筒，將婦女、身心障礙人士、宗教界等社會各階層的聲音傳達給李在明。

▲▼李在明、金惠京接過花束，提早發表勝選感言。（圖／路透）

回憶起34年來的婚姻生活，金惠京認為丈夫處於危機時最能冷靜沉著應變，「每當人生的浪潮來襲時，或是處於家庭、政治危機中，他總是變得特別冷靜，能夠懂得分辨該先做什麼、之後再做什麼。」

不過，金惠京卻也和丈夫一樣，始終無法擺脫爭議事件。李在明擔任京畿道知事時，曾於2022年代表共同民主黨參選第20屆總統大選，金惠京遭控教唆裴姓公務員，過度頻繁使用京畿道廳的法人信用卡，用於支付食材費用和餐費，遭到檢方起訴，5月在二審遭判150萬韓元罰金。