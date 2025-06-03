搭機遇義火山噴發！高空目睹「火山灰沖天」震撼1幕　乘客全嚇壞

▲ 埃特納火山劇烈噴發。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）2日劇烈噴發，一名英國男子當時正搭乘易捷航空（easyJet）班機，從愛丁堡飛往西西里島，在空中親眼目睹震撼過程。

這名33歲男子來自愛丁堡郊區克里（Currie），他向《Edinburgh Live》描述，飛行過程中天氣晴朗，他在凌晨約3時50分拍下的照片中，埃特納火山灰雲竄向空中的畫面清楚可見，而當地約從午夜就開始火山震動。

但機上乘客大多並不知情，他也不敢驚動他人，直到落地後許多乘客查看手機，得知火山噴發的消息才掀起一陣恐慌。卡塔尼亞-豐塔納羅沙機場（CTA）因火山活動提高警戒層級，但未立即中斷航班起降。另據官方消息，當天下午火山噴發已經結束。

▲▼ 埃特納火山噴出大量火山灰。（圖／路透）

埃特納火山是被聯合國教科文組織列為世界遺產的熱門景點，每年吸引約150萬人造訪。此次噴發是近幾月來第14次，當局已關閉火山頂區域，並暫停開放遊客進入以策安全。

當地媒體報導，火山兩側城鎮與村莊都感受到噴發當下的震動，民眾拍下遊客逃跑的畫面在社群瘋傳。不過西西里首長史濟法尼（Renato Schifani）表示，熔岩仍在自然屏障內流動，對當地居民不構成威脅。