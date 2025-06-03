　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭機遇義火山噴發！高空目睹「火山灰沖天」震撼1幕　乘客全嚇壞

▲▼義大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）2日劇烈噴發。（圖／路透）

▲ 埃特納火山劇烈噴發。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）2日劇烈噴發，一名英國男子當時正搭乘易捷航空（easyJet）班機，從愛丁堡飛往西西里島，在空中親眼目睹震撼過程。

這名33歲男子來自愛丁堡郊區克里（Currie），他向《Edinburgh Live》描述，飛行過程中天氣晴朗，他在凌晨約3時50分拍下的照片中，埃特納火山灰雲竄向空中的畫面清楚可見，而當地約從午夜就開始火山震動。

但機上乘客大多並不知情，他也不敢驚動他人，直到落地後許多乘客查看手機，得知火山噴發的消息才掀起一陣恐慌。卡塔尼亞-豐塔納羅沙機場（CTA）因火山活動提高警戒層級，但未立即中斷航班起降。另據官方消息，當天下午火山噴發已經結束。

▲▼義大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）2日劇烈噴發。（圖／路透）

▲▼ 埃特納火山噴出大量火山灰。（圖／路透）

▲▼義大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）2日劇烈噴發。（圖／路透）

埃特納火山是被聯合國教科文組織列為世界遺產的熱門景點，每年吸引約150萬人造訪。此次噴發是近幾月來第14次，當局已關閉火山頂區域，並暫停開放遊客進入以策安全。

當地媒體報導，火山兩側城鎮與村莊都感受到噴發當下的震動，民眾拍下遊客逃跑的畫面在社群瘋傳。不過西西里首長史濟法尼（Renato Schifani）表示，熔岩仍在自然屏障內流動，對當地居民不構成威脅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「9車牌」最不受歡迎　調查出爐
Mini變廢鐵！電桿慘遭撞斷　39歲男酒測衝出1.05
快訊／桌協常務理事大反擊！列7點聲明
兒子刷350萬！　爸爸幫繳卡費被揪出
快訊／葉丙成駁斥圖利　發4點聲明
快訊／雨區移到中部！大雷雨轟2縣市　持續1小時
八點檔女星2歲女燒39度送醫！她轟「急診亂七八糟」遭炎上
獨／基隆-石垣島渡輪「比2千元貴」！總經理曝房型、去回程時間
快訊／中山區民宅命案　兄弟雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭機遇義火山噴發！高空目睹「火山灰沖天」震撼1幕　乘客全嚇壞

意外摔出無邊際泳池　28歲女特技「15公尺高墜地」1小時內死亡

木星臭味像貓尿、臭雞蛋！　科學家：宇宙瀰漫各種味道

南韓今天總統大選！尹錫悅夫婦低調現身投票　拒答記者提問

赴日注意！奈良公園「內衣偷拍狼」出沒　專挑外國女遊客下手

少女15層樓高墜亡！滑翔傘玩一半「自解安全扣」　詭異畫面曝光

美傳「放棄紅線」允許伊朗濃縮鈾　川普強硬回應

曾拒台灣出席原爆典禮！日長崎市長鬆口「收到參加意願」：考慮中

28歲中國女砍死「日本育幼院女員工」！　只因探視小孩被拒

露營地用「自來水洗鼻子」　德州女染食腦變形蟲8天後死亡

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

搭機遇義火山噴發！高空目睹「火山灰沖天」震撼1幕　乘客全嚇壞

意外摔出無邊際泳池　28歲女特技「15公尺高墜地」1小時內死亡

木星臭味像貓尿、臭雞蛋！　科學家：宇宙瀰漫各種味道

南韓今天總統大選！尹錫悅夫婦低調現身投票　拒答記者提問

赴日注意！奈良公園「內衣偷拍狼」出沒　專挑外國女遊客下手

少女15層樓高墜亡！滑翔傘玩一半「自解安全扣」　詭異畫面曝光

美傳「放棄紅線」允許伊朗濃縮鈾　川普強硬回應

曾拒台灣出席原爆典禮！日長崎市長鬆口「收到參加意願」：考慮中

28歲中國女砍死「日本育幼院女員工」！　只因探視小孩被拒

露營地用「自來水洗鼻子」　德州女染食腦變形蟲8天後死亡

Google移除中華電信信任憑證　藍委要政府快補救「國家資安危機」

翻轉偏鄉、走讀社區、啟發探索　台南24師鐸獎英雄獲肯定

京都連鎖拉麵「魁力屋」將登台　第一家落腳台南

大谷第23轟+高飛犧牲打平戰局　道奇牛棚失守延長賽輸給大都會

「包子妹」Grace長大了！　幫曹格手腕作畫…網激讚：原地刺青

華為Pura 80下周發表！全面搭載鴻蒙5

搭機遇義火山噴發！高空目睹「火山灰沖天」震撼1幕　乘客全嚇壞

新北「4處免費戲水樂園」6/14開玩！噴水、休園時間一圖看

快訊／教育部證實補助「愛自造者協會」　辦理AI素養爭霸賽

林宏恩接任移民署長　劉世芳期許：守護台灣多元共榮社會

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

國際熱門新聞

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

義埃特納火山爆發　遊客逃命畫面曝光

烏俄重啟和談！雙方同意交換戰俘與6000具遺體

北海道震度4地震連發　氣象廳示警了

遊日最大困擾！22%旅客認為「這設施太少」

15F高度墜亡　玩滑翔傘「自解安全扣」

史上第2人！　喬科維奇法網100勝入袋

路透：川普加速關稅談判　要求各國6/4前提方案

擺脫川普關稅戰緊張局勢　美股收紅

超猛巨乳！網美包緊緊更誘人　百萬人朝聖

揮刀劍，斷盟約：馬斯克為何求去？

火山噴發「遊客搶拍」不肯走

北韓驅逐艦「沈船」　專家：可能得拆解打撈

更多熱門

相關新聞

火山噴發「遊客搶拍」不肯走

火山噴發「遊客搶拍」不肯走

義大利西西里島「埃特納火山」（Mount Etna）2日劇烈噴發，迫使大批遊客逃離，但在危急之際，一些人竟顧著拍攝，讓旁人捏一把冷汗，相關畫面在社群媒體瘋傳。

義埃特納火山爆發　遊客逃命畫面曝光

義埃特納火山爆發　遊客逃命畫面曝光

基隆直航石垣島　旅遊達人「見1問題」搖頭

基隆直航石垣島　旅遊達人「見1問題」搖頭

日本北海道6.1地震　觀光署：未接獲旅行團受影響通報

日本北海道6.1地震　觀光署：未接獲旅行團受影響通報

阿里山祝山日出、雲海美景　夏日限時美景

阿里山祝山日出、雲海美景　夏日限時美景

關鍵字：

火山噴發埃特納火山西西里島義大利旅遊

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

即／收押103天　市議員陳怡君狼狽畫面曝

台中人「免費遊泰」整團被賣！　活命女：在機場就被賣了

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面