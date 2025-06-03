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走到哪都有人愛！「天生人氣王」TOP5星座　一開口就圈粉

▲選擇親自口述的人，現在的你吸引許多人靠近，可能會有一些許久沒見面或聯絡的朋友突然與你聯繫，或是曖昧對象突然向你告白。（示意圖／視覺中國CFP）

▲你是朋友圈裡的MVP嗎？（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

有些人就是自帶「人見人愛」濾鏡，講話有親和力、走到哪都超受歡迎，完全是朋友圈裡的MVP，科技紫微網點名「天生人氣王」TOP5星座，來看看你或你朋友上榜了嗎！

TOP 1：射手座

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射手真的超會拉近距離，沒幾句話就能跟你聊得像老朋友。他們總是活力滿滿，去哪都能帶動氣氛，還常常笑口常開、沒什麼心機，這樣的個性怎麼會不討喜？根本社交場合的萬人迷！

TOP 2：天秤座

天秤不一定是最亮眼的那個，但總是很有味道，從打扮到氣質都剛剛好，他們特別會照顧大家的情緒，聊天從不讓人冷場，如果你有什麼煩惱，找天秤聊一聊準沒錯，他們能給你理性又不失溫度的建議，因為所有的糾結他們早就幫你想過一輪。

TOP 3：牡羊座

牡羊的人緣靠的是「真」，說話直來直往，沒心機、不拐彎，朋友遇到困難時總是第一個衝出來幫忙，他們不喜歡背後說人壞話，有話直說的作風讓人感覺特別舒服，這樣的朋友，誰不想要多幾個！

TOP 4：獅子座

獅子就是朋友界的大哥大姐類型，誰對他好一分，他還你十分，他們喜歡熱鬧、樂於助人，而且超有責任感，只要你開口，獅子很少讓人失望，難怪總能成為朋友圈裡的核心人物。

TOP 5：水瓶座

水瓶總是讓人猜不透，但這份神秘反而成了他們的人氣關鍵，他們腦子裡有一堆有趣的想法，聊天時常常跳Tone卻又讓人覺得「天啊太酷了吧！」雖然偶爾有點距離感，但只要熟了，水瓶的幽默跟創意，絕對會讓你愛上他們的風格。

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