AI何時超越人類？　專家警告「最快明年」恐掀失業潮

▲ 專家認為AI將超越人類智慧。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

人工智慧（AI）何時超越人類智慧？隨著ChatGPT等大型語言模型崛起，各界對AI全面勝過人類的「奇點」（Singularity）提出各種預測。近期一份彙整8590名科學家、企業家與業界人士意見的研究報告指出，許多人認為這一天可能在未來25年內到來，甚至最快可能2026年就實現。

這份由技術研究機構AIMultiple發表的報告指出，各界對於「通用人工智慧」（AGI）與「超人工智慧」（ASI）時間點看法分歧，前者指AI在所有領域都具備與人類同等智慧，後者則是AI在所有領域都超越人類。業界人士普遍較為樂觀，許多企業家預測AGI最早在2030年到來，而AI研究人員的平均預測時間則是2040年。

報告指出，在大型語言模型興起前，科學界預期AGI約在2060年才會實現，如今大幅提前。部分專家甚至向政府部門提出「AGI 2026」的警告，認為AI最快可能在明年全面超越人類智慧。

OpenAI則定義AGI為「在最具經濟價值的工作中勝過人類的高度自主系統」，屆時AI將進入各行各業勞動市場。研究人員警告，政府若未做好充分準備，可能掀起大規模失業潮。

英國政府消息人士透露，「我們正為此做準備」，「儘管還有問題需要解決，但這令人難以置信地興奮，我們對此非常關注。」

前數位事務部長沃曼（Matt Warman）則警告，AGI一旦到來，將在產業、政府、戰爭與情報等方面帶來巨大轉變，政府必須投資AI研究、強化國際合作與培養科技人才，確保隨時做好準備，否則可能使更多人面臨失業風險。