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台灣備戰態度180度轉變　美參議員：建立可恃後備部隊

▲▼台灣,國軍,演習,軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦參議員指出，台灣在過去一年內展現出前所未有的積極戰備態度。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦參議員芮基茲4月率跨黨派團訪問台灣後，近日分享觀察指出，台灣在過去一年內展現出前所未有的積極戰備態度，形容是「幾乎180度的轉變」，顯示出應對中國威脅的決心。他強調，從強化後備部隊到裝備升級，台灣正以更務實的態度備戰。

根據《中央社》報導，參議院外交委員會亞太小組主席芮基茲（Pete Ricketts）於美東時間3日出席「2025年國家特別競爭力AI+科技博覽會」（2025 AI+ Expo）爐邊對談活動時，直言中國近日在台海周邊的軍演，本質上就是「對台入侵的預演」，與印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）先前的評估不謀而合。

芮基茲4月訪問期間與賴清德總統、副總統蕭美琴、國防部長以及軍方高層深入對話。他表示，他當時問台灣官員，「你們有戰鬥意志嗎？」而官員是這麼回答的，「我不知道我們是否能在那一刻到來之前告訴你我們有戰鬥意志，但我們確實有戰鬥意志。」

芮基茲形容這樣的態度「幾乎是180度的轉變」，當前的局勢像與時間賽跑，台灣正在積極採取行動，相關作為包括打造一支真正的後備部隊，並為這些人購買步槍、防彈背心、頭盔及夜視鏡等裝備。

▲▼共軍在閩南海域舉行「兩棲登陸演習」。共軍軍演示意圖。（圖／翻攝央視軍事）

▲共軍在閩南海域舉行「兩棲登陸演習」。共軍軍演示意圖。（圖／翻攝央視軍事）

台灣後備部隊的重要性方面，芮基茲說，中國國家主席習近平將奪台視為歷史定位，已指示軍方於2027年前具備攻台能力。如今習近平已經72歲，或許在位5年、10年或是15年，並可能於這段時間採取行動。

「但他（習近平）也知道如果出手失敗，這對他就是生死攸關的威脅。因為如果他失敗了，後果不是被殺就是終身監禁。」

芮基茲表示，必須讓習近平認知到現勢已經改變。他如果發現台灣已有後備部隊，就必須重新思考「如果我現在攻打台灣，這支部隊會產生什麼效果？」這將使習近平延後動武時間。

他提到，這也是他的團隊耗費許多心力推出「為區域同伴提供險惡環境下的升級保護」法案（Providing Our Regional Companions Upgraded Protection in Nefarious Environments Act，全名縮寫為PORCUPINE Act，豪豬法案）的原因。

該法案旨在簡化對台軍售流程，讓台灣享有與「北約+」（NATO Plus，包括日本、澳洲、以色列等）國家同等的軍售待遇。他強調，目前美方對台延遲交付的軍售金額高達210億至220億美元，美國也有責任加快交付時程。

此外，美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）副會長奎尼克（Matthew Kroenig）日前發表專文指出，蕭美琴已協助設立仿照美國「國防創新單位」（Defense Innovation Unit）的組織，進一步強化台灣國防創新實力，凸顯台灣對自我防衛議題的重視程度與行動力。

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