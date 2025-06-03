微軟短短三週內裁撤逾2,300人　AI時代來臨，非主管職成重災區

▲▼微軟繼5月裁員6,000人後再揮裁員大刀。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

科技巨頭微軟（Microsoft）於美國時間6月2日（台灣時間6月3日）向華盛頓州通報最新一波裁員計畫，預計將裁撤300多名員工。這波裁員發生在5月中旬公司大規模裁員約6,000人之後，兩次裁員合計已影響近2,300名華盛頓州員工。

根據微軟向華盛頓州就業安全部（Washington state Employment Security Department）的通報，微軟在全球約有22.8萬名員工，這次裁員佔公司全球總員工人數不到1%。雖然微軟並未透露此次裁員是否波及華盛頓州以外地區，但官方聲明指出，此舉是為了「因應瞬息萬變的市場環境，進一步優化組織結構」。公司近來致力於「提升管理效率」、「精簡管理層級」，並強調打造更敏捷的團隊。

根據州政府的資料顯示，此次裁員對非管理職影響較大，主要涉及軟體工程師與產品經理，僅約17%為管理階層。與2023年約3,200人的裁員潮相比，微軟今年的兩波裁員更顯頻繁。儘管如此，微軟近兩個月卻以出色的財報表現成為全球市值最高的公司，2025年第一季淨利高達258億美元，遠超市場預期。

外界普遍關注，AI技術的迅猛發展是否與裁員決策有關。微軟雖未明言AI為裁員主因，但不諱言將「透過技術讓員工專注於更具價值的工作」。該公司近年在生成式AI投入重金，預計總投資額達800億美元，並將AI視為下一波企業競爭的關鍵。在5月的Build開發者大會上，執行長薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）展示AI助力下的多工處理效能，強調AI能將原需數小時的工作濃縮至數分鐘完成。他先前亦透露，目前公司20%至30%的程式碼皆由AI生成。

儘管微軟否認裁員與AI導入直接相關，但包括Salesforce在內的其他科技公司，近期也出現「因AI提升效率而減緩招聘」的現象。專家指出，這波AI技術革新與過去從伺服器轉型至雲端的浪潮同樣劇烈，組織架構重整幾乎是不可避免的趨勢。