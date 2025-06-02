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整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊「雨炸3天」　1地區下到紫爆

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲新一波梅雨鋒面正在中國上空組織中 。（圖／氣象署，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今（2日）西南風影響，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，其中在南部地區降雨範圍廣，有局部大雨發生。中央氣象署提醒，今晚至明（3日）晨中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區需留意夜間至上午明顯的雨勢。前中央氣象局長鄭明典也PO出累積雨量圖表示，「風向變了，雨區順著變！」

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天晚間表示，目前有一波新的梅雨鋒面正於中國華南上空逐漸組織成形，預計明日白天起將大舉南下入侵台灣，配合西南季風持續輸入大量水氣，全台即將迎來明顯降雨，預估至少會持續至周四（5日）。

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▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲目前已有一波雨帶進入南部。

根據各國氣象模式模擬，周二起三天台灣將普遍降雨，南台灣及各地山區為主要雨勢集中區，累積雨量偏多。其中周二白天起，西半部、東北部降雨明顯，東半部也有局部雷陣雨，晚間起鋒面將南壓至中南部，北台灣及花東降雨稍歇，但雲林以南與台東地區仍有雷雨或大雨的機率。

周三鋒面進一步南移，主要降雨範圍集中在中南部與花東，山區更可能有較高累積雨量，整體天氣依然不穩。預估周三晚間鋒面離境至巴士海峽，但華南雲雨區仍籠罩台灣，各地短暫陣雨仍持續，僅降雨強度略有趨緩。雖然此次鋒面結構不如上一波強勁，但因大氣水氣豐沛，午後對流仍將發展旺盛，容易出現局部大雨及雷陣雨。

氣溫方面，周二降雨增加使高溫略降，北台灣降至30至32度，中南部則維持在31至33度左右。周三東北風增強，北部高溫驟降至23至25度，出現涼意，花東降至26至28度，中部略降至28至30度，南部則依舊悶熱，高溫仍可能突破30度，提醒民眾外出攜帶雨具與適時調整穿著。

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲周三鋒面進一步南移，主要降雨範圍集中在中南部與花東，山區更可能有較高累積雨量。（圖／NCDR）

天氣風險公司則預估，周四鋒面雖已南移至巴士海峽，但華南水氣仍多，台灣各地天氣偏不穩定，持續有短暫陣雨，局部地區午後亦有熱對流雷雨發展的機會。到了周五至周日，鋒面逐漸減弱，大環境風向轉為西南風，嘉義以南易有間歇性降雨，其他地區則以午後雷陣雨為主，氣溫回升，悶熱感再現。

專家提醒，隨著西南季風逐漸增強，今年雨季已正式展開，預估至6月中旬前仍會有鋒面陸續影響台灣，每次鋒面與季風交會時皆可能出現突發性強降雨，民眾務必注意即時氣象資訊，提前防範積淹水與土石流等災害風險。

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