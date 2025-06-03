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股東會紀念品TOP5熱搜榜出爐！中鋼純鈦瓶最夯　轉手價上看2000元

▲中鋼114年度股東會紀念品「輕巧冷水瓶」。（圖／中鋼提供）

▲中鋼114年度股東會紀念品「輕巧冷水瓶」。（圖／中鋼提供）

記者洪菱鞠／台北報導

股東會旺季來臨，股民最期待配發的「股東會紀念品」再掀話題，成為拍賣平台近期的熱門關鍵字，不僅引發網路討論與收藏熱度，更帶動轉賣市場火熱，話題單品轉手價格甚至飆至2,000元，2025股東會紀念品TOP5熱搜榜也出爐，今年由中鋼的純鈦環保瓶奪冠，轉賣熱度高，宏碁、日月光、聯電等品牌紀念品也上榜緊追在後，從旋轉手機支架到IP聯名鋼珠筆，設計實用又好看，是最近網拍的話題焦點。

根據Yahoo奇摩拍賣觀察平台數據發現，「股東會紀念品」關鍵字近期熱搜成長逾7成之外，2025股東會紀念品熱搜榜中，連續3年入榜的中鋼今年發送近130萬份「純鈦永續輕巧瓶」，輕量、環保又高顏值，一舉奪下熱搜冠軍，搜尋量成長逾6倍，轉手價上看2000元；宏碁「旋轉手機支架」則憑藉辦公實用性拿下第2。

聯電再度攜手知名IP咖波推出「聯名鋼珠筆套組」，可愛外型且多色變化超吸睛，引爆超高網路討論度，拿下熱搜第4，締造連續5年上榜紀錄；日月光「微波保鮮盒」、台泥推出的「多功能雙色蓋毯」等日常隨手小物也入榜，分佔第3、第5；其餘像是富采「黃阿瑪聯名碗」、華南金推出「熊大造型杯」則以可愛萌感成功圈粉。

▲聯電股東會紀念品「咖波筆」。（圖／聯電提供）

▲聯電股東會紀念品「咖波筆」。（圖／聯電提供）

今年的股東會紀念品多以「永續實用」、「IP聯名」與「設計感」三大特色吸引股民關注，像是永豐金推出的「金元包」保溫袋套組以環保材質製成，搭配玻璃便當盒與時尚造型，實用與設計感兼具；而IP聯名依然經典不敗，除了聯電與咖波經典聯名創造話題外，富采繼去年與「黃阿瑪的後宮生活」聯名帆布袋大獲好評後，今年再推出「黃阿瑪聯名碗」搶攻「貓奴經濟」話題；華南金則靠「LINE FRIENDS熊大造型杯」萌度爆表、引發收藏熱潮。此外，凱基金控（原名開發金）的「電子胡椒研磨器」走實用居家餐廚路線，成為婆媽一族的心頭好。

除了股東會紀念品購買及轉售需求攀升，6月迎來電商年中大促，東森購物網618年中慶活動正式開跑，除了有任天堂Switch 2、iRobot Roomba Combo i5+掃拖機器人等必敗好物，3C家電全場祭出79折起優惠，特別推出天天下殺18元起的超值搶購活動，以超低價吸引消費者入手，活動期間還有滿額加碼回饋及抽王品集團餐券的多重好康，全站最高回饋達43%，要在暖身期間衝出一波買氣，掀起年中購物熱潮。

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