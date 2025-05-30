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桃園諾貝爾圖書城中正店將熄燈　網不捨嘆：童年純真的回憶沒了

▲▼桃園諾貝爾圖書城中正店熄燈。（圖／翻攝自桃園諾貝爾圖書城中正店臉書）
▲桃園諾貝爾圖書城中正店宣布熄燈。（圖／翻攝自桃園諾貝爾圖書城中正店臉書）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園諾貝爾圖書城中正店開業37年，為當地人留下許多美好回憶，如今書店卻傳出熄燈，將營業至今年7月31日止，消息一出，不少網友直呼「學生時期的回憶啊啊啊」，都相當不捨。書店也宣布，從即日起進行出清拍賣，圖書全面75折、文具68折起，歡迎老朋友再度光臨。

桃園諾貝爾圖書城中正店在臉書表示，「自民國77年成立到現在，從過去桃園市區人潮滿滿，到現在時代變遷，經歷網路電子化、市場需求的改變，使越來越多的實體門市書店都漸漸走入歷史，在此衷心感謝大家多年來的支持、陪伴與照顧。桃園諾貝爾圖書城將營業至民國114年7月31日。即日起，將進行出清拍賣，歡迎各位回來逛逛桃園人兒時的回憶。」

許多網友看了表示相當不捨，留言說「以前女友都會跟家人說來這家書店看書、買文具，實際都是跟他在這裡偷偷見面約會，牽牽小手一起看書，那童年純真的回憶沒了。難過」、「從小到大都逛的書局，生了小孩還是都會帶小孩去逛！」、「學生時代最喜歡逛的書店，現在也帶兒子一起尋寶啊」、「感謝您們多年的服務、耕耘與貢獻！」、「謝謝你們陪伴我們長大，雖然很捨不得」。

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關鍵字：

桃園書店結業回憶拍賣

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