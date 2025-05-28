從土地到女裝全都有！士林分署「123聯合拍賣會」6/3登場

▲士林分署拍賣汐止高爾夫球練習場停車場內土地 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

撿便宜時間來了！法務部行政執行署士林分署將於6月3日下午3時，在該分署一樓拍賣室舉辦「123聯合拍賣會」，本次拍賣標的物件種類繁多、內容豐富，從土地、汽車、股票，到超過千件全新精品女裝，無論是投資置產，還是挖寶尋好物，都是不容錯過的好機會。

此次拍賣中，備受矚目的不動產標的包括位於新北市汐止區、汐科生活圈的高爾夫球練習場停車場土地，為第二次拍賣，底價分別為96萬元及5,300元；另有台北市北投區關渡段土地，面積112平方公尺、底價達2,260萬元，鄰近關渡國中與關渡公園，地點優越，投資與自用兼具。

▲現場也將拍賣2輛自小客車，分別為2021年式NISSAN與2002年BMW，吸引車迷目光。（圖／記者黃宥寧翻攝）



拍賣會還釋出大同、八里、三芝等地共17筆土地，以及多檔股票與出資額，包括華泰電子、詠嘉科技、吉時國際娛樂傳媒、昌泰資產管理公司與元江投資有限公司。此外，現場也將拍賣兩輛自小客車，分別為2021年式NISSAN與2002年BMW，吸引車迷目光。

最受小資族與時尚族群期待的，莫過於超過1,000件全新女裝與時尚配件，現場全數採變賣方式，每件僅售50至100元，CP值爆表，是搶便宜、添購好物的絕佳時機。士林分署提醒民眾，可隨時關注官網與相關公告，掌握最新拍賣訊息，把握這場投資與購物的年度盛事。