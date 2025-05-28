端午節需求量大！豬價飆破96元「漲了一成」　日拍2500頭因應

▲彰化肉品市場端午節拍賣價每公斤飆破96元。（資料圖／翻攝自彰化肉品市場）

記者唐詠絮／彰化報導

端午佳節將至，粽子製作的原料糯米、花生、香菇、豬肉及鴨蛋黃等等需求大增，連帶推升豬肉買氣，彰化肉品市場5/15單日交易價格破97元，近兩週平均拍賣價已達每公斤96.64元，相較去年同期上漲逾一成。肉品市場分析，此波漲價主要受豬隻疫情、飼養成本攀升及節慶需求等多重因素影響。

肉品市場總經理陳國興指出，今年春節後豬價維持在每公斤95元之間，端午需求量大增上漲至96.64元，較去年同期的88.5元增加約8元。造成漲價的原因複雜，包括冬季仔豬流行性下痢（PED）疫情頻傳，夏季高溫影響豬隻換肉效率，以及母豬藍耳病導致受孕率下降，整體育成率受到影響。此外，居高不下的飼料成本也進一步推高了養殖成本。

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▲彰化肉品市場端午節豬拍賣價比去年提高1成。（資料圖／翻攝自彰化肉品市場）

儘管政府開放進口豬肉以期平抑價格，但國際疫情嚴峻，進口單價偏高，對國內市場的調節效果有限。陳國興認為，目前價格上漲仍在合理範圍，已接近中秋節前的高點，業者多已提前備貨，市場供應尚稱充足。。

端午節包粽子必備的五花肉、後腿肉需求量大增，為穩定市場供需，彰化肉品市場已採取積極措施，為了滿足端午節前的市場需求，依據交易量行情，自5月1日起豬隻拍賣量從原先的1759增加到2500頭，拍賣量增加一成以上，5/31日起連休3天，6/3日恢復拍賣，肉品市場預估，隨著6月進入夏季，豬隻育成率可望回升，價格將逐步回穩。

▲彰化肉品市場端午節休市3天。（圖／翻攝自彰化肉品市場）