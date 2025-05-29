來當麥拉倫、賓利主人！台中分署拍賣4千萬豪車　還有賓士、BMW

▲▼台中地檢署6月5日將拍賣市價約4千萬元的頂級超跑。（圖／台中地檢署提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中地檢署日前查獲神說國際網路股份有限公司（神說公司）違法吸金案，查扣價值約30億元的現金、不動產及豪車，6月5日委由執行署台中分署拍賣，包括賓利GTV8、超跑麥拉倫GT等市值3千8百多萬元豪華名車，希望透過公開拍賣方式，讓不法所得回歸社會，守護全民權益。

台中分署受台中地檢署囑託，6月5日上午9時30分舉辦詐欺案件扣押物變價拍賣會，現場名車包括尊貴賓利GTV8（1180萬元）、超跑麥拉倫GT（1260萬元）、賓士GLC300（395萬元）、頂級電動休旅BMW IX XDRIVER50（390萬元）、動感保時捷MACAN S（461萬元）、經典豪華房車BMW 528I（322萬元）等。

台中分署表示，為強化打擊詐欺犯罪，積極推動偵查中扣押物之加速變價處理，以儘速剝奪詐騙集團的不法所得，每一輛車的拍出，都是國家對不法勢力的宣戰、對社會的承諾，也是民眾參與守護正義的機會。歡迎有興趣的民眾把握入手機會，為自己搶下夢幻逸品。

民眾如對刑事查扣動產及不動產變價拍賣有興趣，請隨時關注台中分署之拍賣資訊，拍賣地點，西區建國北路二段100 巷16 號，中檢好拍網 https://www.facebook.com/tcc.bid.moj。