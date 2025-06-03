快訊／教育部證實補助「愛自造者協會」　辦理AI素養爭霸賽

▲教育部表示，曾補助愛自造者協會辦理AI素養爭霸賽。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部次長葉丙成日前才捲入洩密事件正遭調查中，現又傳出任內推動AI教育賽事，遭指控涉及圖利。教育部今（3日）表示，總統盃AI素養爭霸賽依補助作業規定辦理，教育部補助對象為愛自造者學習協會，經費用途為AI教學推廣與競賽平台使用，台灣素養教育協會在AI競賽為協辦單位，教育部並未提供該協會任何補助。

葉丙成捲入洩密事件正遭調查中，教育部已組成調查小組調查，葉丙成也請假一個月。上述事件結果尚未出爐，但根據《鏡週刊》報導，葉丙成擔任公職前開設多家公司，雖然擔任次長後已辭去相關職務，但葉參與的上述公司卻頻繁出現在教育部各項AI與數位學習標案中，遭到多人指控沒有利益迴避，涉嫌圖利、自肥。

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葉丙成今天中午已經透過教育部發表四點聲明駁斥圖利，並強調協會從未接過政府案子。教育部隨後也提出四點澄清，表示在總統盃AI素養爭霸賽，都依補助作業規定辦理，教育部補助對象為愛自造者學習協會，教育部並未補助或支付任何款項予帕亞科技公司或其他廠商，另台灣素養教育協會在AI競賽為協辦單位，教育部並未提供該協會任何補助。

以下為教育部說明全文：

為因應AI浪潮興起，教育部積極推動「校校有AI」，培養全國學生對人工智慧的理解及運用AI工具進行程式設計與問題解決的能力。本部推動以積木式程式工具、遊戲破關與競賽方式，引發學生學習興趣，提升AI素養，並強化跨領域統整與實作能力。

總統盃AI素養爭霸賽係依補助作業規定辦理，經外部委員審查確認計畫（包含師資培訓、教材及使用平台），具教育推廣功能與競賽實用性，教育部補助對象為愛自造者學習協會，經費用途為AI教學推廣與競賽平臺使用，教育部並未補助或支付任何款項予帕亞科技公司或其他廠商。

本案所使用之競賽平臺，於111年已辦理過示範賽，並於花蓮、南投、屏東、臺東等縣市之偏鄉學校推廣使用，廣獲師生好評，現已可提供全國國中小學生以OpenID免費一年使用登入學習。平台係參考美國MIT、Stanford等名校電腦教學方式所開發，結合OpenAI Gym與積木程式應用，支援Python、C/C++，並擴展Blockly程式積木，建立機器學習訓練及執行環境，亦提供離線版資源，協助教師進行教學。

另關於臺灣素養教育協會曾於113年與愛自造者學習協會合辦AI競賽，具相關活動辦理經驗，故列為本次協辦單位，提供活動建議與技術諮詢，教育部並未提供該協會任何經費補助。