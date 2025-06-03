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快訊／葉丙成4點聲明駁斥圖利：協會從未接過政府案子

▲▼教育部次長葉丙成表示，因應AI時代來臨，教育部將成立專案辦公室，推動跨領域學士。（圖／記者許敏溶攝）

▲葉丙成遭控涉及圖利，本人發表四點聲明否認。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部次長葉丙成日前才捲入洩密事件正遭調查中，現又傳出在任內推動AI教育賽事，遭指控涉及圖利。葉丙成今（3日）發布四點聲明，強調自己創辦的台灣素養教育協會，但從未接過政府案子，未曾圖利該協會，去年已完全退出協會運作，媒體報導並非事實，這次總統盃AI素養爭霸賽案中，教育部並未提供台灣素養教育協會任何經費補助。

葉丙成因涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，教育部已組成調查小組調查，葉丙成也請假一個月。上述事件結果尚未出爐，但《鏡週刊》報導，葉丙成擔任公職前開設多家公司，雖然擔任次長後已辭去相關職務，但葉參與的上述公司卻頻繁出現在教育部各項AI與數位學習標案中，遭到多人指控沒有利益迴避，涉嫌圖利、自肥。

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不過，葉丙成稍早透過教育部發表四點聲明，強調自己創辦的台灣素養教育協會，從未接過各級政府案子，未曾有任何一筆政府經費，去年加入教育部之前，已經完全退出台灣素養教育協會運作，自己未曾圖利台灣素養教育協會，媒體報導並非事實。

聲明中也提及，這次總統盃AI素養爭霸賽案中，教育部並未提供台灣素養教育協會任何經費補助，自己未曾圖利台灣素養教育協會，媒體報導並非事實。另2022年便已卸任，未再擔任愛自造者學習協會理事一職。三年前卸下創辦的幫你優公司CEO職務後，便不再參與公司與子公司的經營、管理。

以下為葉丙成聲明全文：

1.本人於四年前所創辦台灣素養教育之協會，乃是針對偏鄉學校對素養教育的資源不足，結合當時公司員工與民間其他公司的 CSR 資源，一起進行偏鄉學校教師增能與教學方法精進的公益工作。協會創立至今，從未接過各級政府案子，未曾有任何一筆政府經費。完全是結合民間企業資源一起去偏鄉做公益。在去年加入教育部之前，本人與配偶已辭去台灣素養教育協會理事之職，完全退出協會之運作。

2.成大蘇文鈺教授長年耕耘偏鄉，為了讓偏鄉孩子也能學習 AI 素養，所以舉辦讓偏鄉孩子學習 AI 素養並學習應用 AI 素養的比賽。有感於蘇教授幫助偏鄉學習熱忱，加上募款不易，所以2023 年本人所創辦的台灣素養教育協會曾協助蘇教授向民間企業募款支持偏鄉孩子學習 AI 素養，擔任協辦的角色。

在本次總統盃AI素養爭霸賽案中，教育部並未提供台灣素養教育協會任何經費補助。該協會去年曾協助愛自造者學習協會舉辦AI競賽，具相關辦理經驗，故本次列為協辦單位，提供建議與諮詢，協助活動順利推動。本人未曾圖利台灣素養教育協會，媒體報導並非事實。

3.蘇文鈺教授所創辦之愛自造者學習協會，因為認同蘇教授耕耘偏鄉教育之理念，本人在初期曾協助並擔任理事。2022年便已卸任未再擔任理事一職，也未曾再參與該協會之運作。

4.本人自三年前卸下所創辦的幫你優公司CEO職務，歸建台大後，便不再參與公司與子公司的經營、管理。該公司成立於十一年前，當時的 CEO（非本人）經會計師之建議後，以境外公司設立，惟在台公司經營，均符合政府規定。在本人上任教育部次長職務前，已將本人所持股份交由蕭奕弘律師事務所處理信託事宜。

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