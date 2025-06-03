葉丙成爆圖利　教育部回應了

▲教育部挨批對葉丙成洩露性平個資的行為裝瞎不理，事後還想粉飾太平。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年5月，行政院長卓榮泰宣布向台大借調葉丙成擔任教育部政務次長，曾在教育圈引發討論，很多學者認為，葉雖曾對教育議題發表看法，但他本身在台大的教學評價相當兩極，除了在發展數位學習平台有一定的表現之外，對於教育行政的複雜情況了解不深，恐怕難以勝任。

擔任升學平台「大學問」執行長的魏佳卉曾在臉書發文，指葉丙成剛上任時，為求表現，號召台大在內的25所大學成立「TAICI台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，8月通知各校參加，9月就要求立即開課，但正常情況下，各大學上學期課表5月就已確定、8月開放選課，為配合葉的神來一筆，各校教務系統頓時陷入兵荒馬亂。

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▲葉丙成剛上任時，聯合25所大學成立「TAICI台灣大專院校人工智慧學程聯盟」的政策，也遭批評成效不彰。

事後有媒體指出，各校選課情況不理想，還出現一門課僅2人選修的慘況，有學校抱怨政策倉促上路，課程和學校已有的必修課重疊，根本沒必要遠距跨校上課，而且5門課中，4門是研究所規格，教育部心知肚明，還沒基礎的大學生根本不會選，只是做面子給葉丙成而已。

旅美教授陳時奮也在臉書發文，指名利雙收的葉丙成眾多頭銜中，最有價值的應該是「台大電機系教授」，因為這個頭銜讓他累積名望、創造聲量，甚至當上高官，正因如此，葉更應遵守專業倫理，但他卻扛著台大名號，將學術轉換為商業利益，甚至忘了「性平調查」的基本規矩，還用「關心學生」美化自己的不當言行，拒絕受害者的撤文要求，痛批葉的作為是制度長期縱容的結果。

Ａ教授等投訴人認為，葉丙成身為教育部政務次長，應遵守公務人員利益迴避原則，卻屢屢圖利與自己有關的公司及協會，涉嫌自肥，教育部卻始終裝瞎，甚至在性平爭議爆發後，還企圖粉飾太平，令人無法接受，呼籲監察院、司法及政風單位盡速介入調查，給社會大眾一個交代。

有關教育部政務次長葉丙成在今年舉辦的總統盃AI素養爭霸賽中，遭質疑未盡利益迴避之責、恐涉及圖利一事，教育部初步表示承辦協會是否違規，會請相關單位查明後回覆；至於葉次長是否在原設立公司仍有股份或其他職務，非屬教育部業務，無法代其回答，亦無法提供本刊葉次長聯絡方式。



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