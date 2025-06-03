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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉丙成遭控涉圖利！　藍委轟「民進黨政府從頭爛到腳」：應立即辭職

▲▼教育部次長葉丙成表示，因應AI時代來臨，教育部將成立專案辦公室，推動跨領域學士。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部次長葉丙成。（圖／記者許敏溶攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部政務次長葉丙成日前涉入性平洩漏個資爭議，上週開始請假接受調查，近日又傳出他遭人投訴未利益迴避、涉嫌圖利。國民黨立委許宇甄表示，賴清德政府上台滿一年，本應以「清廉、勤政、愛民」回應民眾對政治改革的殷切期盼，但事實卻是，施政無能、官箴潰敗、政治資源遭特定權貴集團濫用，從監察院濫用公務車到葉丙成涉嫌圖利、自肥事件，一樁樁醜聞揭示民進黨政府已從頭腐爛到腳。葉丙成應立即辭職下台，並由監察院、政風處與司法機關全面介入調查。

許宇甄質疑，有媒體報導葉丙成有更嚴重的圖利爭議，由教育部主導的「總統盃AI素養爭霸賽」，強制各縣市教育單位全面參與，卻未採用市面上數百種免費、成熟的AI教學模組，反而指定使用一套由國內特定廠商所研發、教學現場極為陌生的系統，有沒有綁規格圖利自家人的貪腐問題？檢調機關應該積極偵辦，不要因為他是總統人馬就大案小辦，甚至扣案不辦。

許宇甄再質疑，報導指出，該套系統的開發團隊與葉丙成創立的「均一教育平台基金會」及相關公司有密切關聯。葉丙成身為教育部政務次長，本應嚴格遵守《公務員利益衝突迴避法》，迴避涉及個人或相關單位的政策與標案，然而他卻多次推動與自身背景高度重疊的政策方向，實質上將教育資源導向自家人馬，形同公然圖利、自肥，依照民進黨批判別人的標準，葉丙成下台一百次都不夠。

許宇甄批評，從監察院濫用公務車到教育部政次葉丙成涉嫌圖利自己人，這已不只是道德問題，而是制度性的腐敗警訊。民進黨過去對在野人士一向標準極高，一旦爆出爭議就高呼「辭職下台、移送法辦」，如今面對自家高官的圖利指控，選擇冷處理、裝聾作啞，完全暴露其雙重標準的虛偽嘴臉。

許宇甄痛罵，葉丙成事件不是孤例，而是賴政府執政邏輯的圖利縮影，賴政府不會治理，只會分贓政治資源；不重視施政成效，卻熱衷於以政策包裝私利、搞政治鬥爭。葉丙成應立即辭職下台，並由監察院、政風處與司法機關全面介入調查。賴清德總統必須明確表態，對這類官員圖利與道德失格行為展現整肅決心，否則其口口聲聲的「清廉政府」將徹底淪為笑柄。
 

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