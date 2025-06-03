教育部得標廠商　吹哨者：全是葉丙成關係戶

▲與葉丙成相關的協會去年曾舉辦相同賽事，只有4個地方教育局參加，今年卻成為教育部主辦的全國性活動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有「網紅教授」之稱的教育部政務次長葉丙成，日前在臉書評論一起大學性平案件時，因洩漏受害人個資被罵翻，事後他雖修改內文、隱藏部分資訊，仍遭多名立委譴責，最後不敵輿論壓力刪文道歉，教育部也成立性平委員會，針對他的言行進行調查，葉則從上週一開始請假接受調查，看似要為整起事件設下停損點，沒想到一波未平、一波又起！

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▲教育部次長葉丙成日前才因捲入性平事件遭調查，如今又遭人投訴未利益迴避、涉嫌圖利。圖為他現身2024「AI素養盃」總決賽頒獎。

葉丙成請假之後，本刊接獲不同管道投訴，指控他擔任次長期間，圖利自己創辦的協會、公司，有自肥之嫌。投訴人Ａ教授告訴本刊，教育部今年舉辦「總統盃AI素養爭霸賽」，強制各縣市教育單位都要參加，卻捨棄市面上已存在的數百種免費AI教育模組做為比賽工具，而是指定國內廠商研發、一般師生都很陌生的系統，因此引發反彈。

▲葉丙成是台灣素養教育協會的共同發起人，也是創會理事長，該協會以發展數位學習、推動素養教育為宗旨。

Ａ教授調查發現，這場比賽從主辦單位到協辦單位，甚至連提供比賽工具的廠商，都與葉丙成有關係，比賽是由教育部主辦、台南市政府教育局承辦，協辦單位包括各縣市教育局處，及中華民國愛自造者學習協會（以下簡稱愛自造者學習協會）、台灣素養教育協會（以下簡稱素養教育協會），比賽工具則是帕亞科技公司提供的「PAIA-Desktop」系統，葉在擔任教育部次長前，曾任愛自造者學習協會、素養教育協會理事及理事長。

▲葉丙成曾任愛自造者學習協會理事一職，此次參與教育部舉辦的賽事廠商，也是該協會的理事。

▲葉丙成曾成立3家公司擔任負責人，登記地址都在北市羅斯福路同棟大樓。

另一名投訴人Ｂ老師指出，同樣的比賽去年叫「AI素養盃」，主辦單位就是今年的協辦單位：愛自造者學習協會、素養教育協會，使用的一樣是帕亞科技的系統，但規模比今年小很多，參加的只有南投、台南、屏東、花蓮四個縣市教育局，不過，決賽頒獎人卻請到葉丙成，而且今年又獲得教育部支持，成為全國性的比賽，背後推手是誰？不言可喻。

Ｂ老師說：「愛自造者學習協會是由成功大學資訊工程系教授蘇文鈺，在2013年間推動設立，標榜利用數位平台及AI技術服務偏鄉與弱勢教育，葉丙成曾是協會的理事之一。至於比賽為何會選擇帕亞科技的產品？從協會的理監事名單，就可看出端倪。」



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