　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教育部得標廠商　吹哨者：全是葉丙成關係戶

我們想讓你知道…教育部次長葉丙成日前才因捲入性平事件遭調查，本刊最近又接獲投訴，指他擔任公職前，曾創立協會推廣數位AI教育，並開設多家公司，行銷自己開發的數位學習平台，雖然任官後已辭去相關職務，但教育部有關AI及數位學習的標案，與他有關係的協會或公司幾乎都會參與，完全沒有利益迴避，涉嫌圖利、自肥，相關單位有必要介入調查，給社會大眾一個交代。

與葉丙成相關的協會去年曾舉辦相同賽事，只有4個地方教育局參加，今年卻成為教育部主辦的全國性活動。（翻攝教育部官網）

▲與葉丙成相關的協會去年曾舉辦相同賽事，只有4個地方教育局參加，今年卻成為教育部主辦的全國性活動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有「網紅教授」之稱的教育部政務次長葉丙成，日前在臉書評論一起大學性平案件時，因洩漏受害人個資被罵翻，事後他雖修改內文、隱藏部分資訊，仍遭多名立委譴責，最後不敵輿論壓力刪文道歉，教育部也成立性平委員會，針對他的言行進行調查，葉則從上週一開始請假接受調查，看似要為整起事件設下停損點，沒想到一波未平、一波又起！

教育部次長葉丙成日前才因捲入性平事件遭調查，如今又遭人投訴未利益迴避、涉嫌圖利。圖為他現身2024「AI素養盃」總決賽頒獎。（AI素養盃主辦單位提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲教育部次長葉丙成日前才因捲入性平事件遭調查，如今又遭人投訴未利益迴避、涉嫌圖利。圖為他現身2024「AI素養盃」總決賽頒獎。

葉丙成請假之後，本刊接獲不同管道投訴，指控他擔任次長期間，圖利自己創辦的協會、公司，有自肥之嫌。投訴人Ａ教授告訴本刊，教育部今年舉辦「總統盃AI素養爭霸賽」，強制各縣市教育單位都要參加，卻捨棄市面上已存在的數百種免費AI教育模組做為比賽工具，而是指定國內廠商研發、一般師生都很陌生的系統，因此引發反彈。

葉丙成是台灣素養教育協會的共同發起人，也是創會理事長，該協會以發展數位學習、推動素養教育為宗旨。（翻攝台灣素養教育協會臉書）

▲葉丙成是台灣素養教育協會的共同發起人，也是創會理事長，該協會以發展數位學習、推動素養教育為宗旨。

Ａ教授調查發現，這場比賽從主辦單位到協辦單位，甚至連提供比賽工具的廠商，都與葉丙成有關係，比賽是由教育部主辦、台南市政府教育局承辦，協辦單位包括各縣市教育局處，及中華民國愛自造者學習協會（以下簡稱愛自造者學習協會）、台灣素養教育協會（以下簡稱素養教育協會），比賽工具則是帕亞科技公司提供的「PAIA-Desktop」系統，葉在擔任教育部次長前，曾任愛自造者學習協會、素養教育協會理事及理事長。

葉丙成曾任愛自造者學習協會理事一職，此次參與教育部舉辦的賽事廠商，也是該協會的理事。（翻攝愛自造者學習協會臉書）

▲葉丙成曾任愛自造者學習協會理事一職，此次參與教育部舉辦的賽事廠商，也是該協會的理事。

葉丙成曾成立3家公司擔任負責人，登記地址都在北市羅斯福路同棟大樓。（翻攝Google Maps）

▲葉丙成曾成立3家公司擔任負責人，登記地址都在北市羅斯福路同棟大樓。

另一名投訴人Ｂ老師指出，同樣的比賽去年叫「AI素養盃」，主辦單位就是今年的協辦單位：愛自造者學習協會、素養教育協會，使用的一樣是帕亞科技的系統，但規模比今年小很多，參加的只有南投、台南、屏東、花蓮四個縣市教育局，不過，決賽頒獎人卻請到葉丙成，而且今年又獲得教育部支持，成為全國性的比賽，背後推手是誰？不言可喻。

Ｂ老師說：「愛自造者學習協會是由成功大學資訊工程系教授蘇文鈺，在2013年間推動設立，標榜利用數位平台及AI技術服務偏鄉與弱勢教育，葉丙成曾是協會的理事之一。至於比賽為何會選擇帕亞科技的產品？從協會的理監事名單，就可看出端倪。」


更多鏡週刊報導
封面故事／自家協會承攬教育部標案　葉丙成陷圖利自肥風暴
葉丙成遭爆圖利2／3公司2協會環環相扣　破解葉丙成關係企業生態鏈
葉丙成遭爆圖利3／名下三公司一手法「蓋牌」　網紅教授葉丙成當官爭議多

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩上看9.2億！大學生中頭獎瞞20年　只做一件事5年花光
陳大天爆閃兵10天後現身！　深夜「密會大咖」全被拍
明降7℃！　全台防劇烈天氣
呂秋遠小孩生母出面直播！　哭曝交往始末：要站出來阻止他
台中人「免費遊泰」整團賣掉！3婦各付30萬逃生　5人生死不明
全台下3天！　「雨最大」地區曝
快訊／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治
史上第2人！　喬科維奇法網100勝入袋
烏俄和談僅1小時落幕！雙方同意交換戰俘與6000具遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教育部得標廠商　吹哨者：全是葉丙成關係戶

葉丙成爆圖利！　「相關公司」包攬標案涉自肥

明降7℃！　全台防劇烈天氣

他只對你例外！12星座的「偏愛對象」大解析

女律師看「呂秋遠小孩生母」直播坦言不合常情：同為母親就不多說

「全台一片橘紅」　雨最多時間曝

航空城包商狂砍600顆！　「瀕危高價樹」淪木屑

全台下3天！　「雨最大」地區曝

快訊／8級強風來了　今「滯留鋒掃全台」4縣市大雨

夏季電價上路！吹冷氣「好傷錢包」　台電分享省電3招

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

再次被張員瑛迷倒

教育部得標廠商　吹哨者：全是葉丙成關係戶

葉丙成爆圖利！　「相關公司」包攬標案涉自肥

明降7℃！　全台防劇烈天氣

他只對你例外！12星座的「偏愛對象」大解析

女律師看「呂秋遠小孩生母」直播坦言不合常情：同為母親就不多說

「全台一片橘紅」　雨最多時間曝

航空城包商狂砍600顆！　「瀕危高價樹」淪木屑

全台下3天！　「雨最大」地區曝

快訊／8級強風來了　今「滯留鋒掃全台」4縣市大雨

夏季電價上路！吹冷氣「好傷錢包」　台電分享省電3招

女騎士車禍無過失　但她少做一事被判刑6個月

年輕妹減肥「只吃晚餐」瘦不下　醫見數據倒吸一口氣

總統府「正妹憲兵」尪竟是共諜！　照片曝光

教育部得標廠商　吹哨者：全是葉丙成關係戶

現役軍人「涉詐又捲金錢糾紛」竟逃兵　下場曝光

葉丙成爆圖利！　「相關公司」包攬標案涉自肥

陳大天爆閃兵10天後現身！深夜「豪宅密會演藝圈大咖」一路全被拍

明降7℃！　全台防劇烈天氣

等紅燈滑手機被抓！　騎士怒罵「心裡話」罰更重

馬斯克「捐精日本女歌手」瘋傳濱崎步！天后罕發聲：孩子的爸不是他

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

生活熱門新聞

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

快訊／8級強風來了　今「滯留鋒掃全台」4縣市大雨

全台下3天！　「雨最大」地區曝

女星疑帶「胚胎蛋」回台　黃捷：防檢署調查中

UNIQLO買衣服「多送一張紙」不要丟　真實用途曝光

呂秋遠反擊「她先勾引我」！孩子的媽最新PO文曝

端午連假驚見「女友與哥哥全裸躺床」！男子崩潰

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

吹冷氣傷錢包　台電分享省電3招

新冠病毒會使智商下滑！醫示警：連輕症都變笨

「全台一片橘紅」　雨最多時間曝

更多熱門

相關新聞

葉丙成爆圖利！　「相關公司」包攬標案涉自肥

葉丙成爆圖利！　「相關公司」包攬標案涉自肥

教育部次長葉丙成日前才因捲入性平事件遭調查，本刊最近又接獲投訴，指他擔任公職前，曾創立協會推廣數位AI教育，並開設多家公司，行銷自己開發的數位學習平台，雖然任官後已辭去相關職務，但教育部有關AI及數位學習的標案，與他有關係的協會或公司幾乎都會參與，完全沒有利益迴避，涉嫌圖利、自肥，相關單位有必要介入調查，給社會大眾一個交代。

拜登不忍了　親上火線怒嗆

拜登不忍了　親上火線怒嗆

端午連假驚見「女友與哥哥全裸躺床」！男子崩潰

端午連假驚見「女友與哥哥全裸躺床」！男子崩潰

一蘭台北本店、別館最新營業時間出爐

一蘭台北本店、別館最新營業時間出爐

亞運金牌教練控棋協「沒調查就撤銷國家隊資格」

亞運金牌教練控棋協「沒調查就撤銷國家隊資格」

關鍵字：

鏡週刊葉丙成

讀者迴響

熱門新聞

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

即／台南嚴重車禍！2車碰撞3人受困無生命跡象

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

報復心超強星座Top 3公開　

即／台東秘境「天空之鏡」驚傳意外！　18歲男失聯

義埃特納火山爆發　遊客逃命畫面曝光

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面