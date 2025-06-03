葉丙成爆圖利！　「相關公司」包攬標案涉自肥

▲教育部次長葉丙成日前才因捲入性平事件遭調查，如今又遭人投訴未利益迴避、涉嫌圖利。圖為他現身2024「AI素養盃」總決賽頒獎。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

教育部次長葉丙成日前才因捲入性平事件遭調查，本刊最近又接獲投訴，指他擔任公職前，曾創立協會推廣數位AI教育，並開設多家公司，行銷自己開發的數位學習平台，雖然任官後已辭去相關職務，但教育部有關AI及數位學習的標案，與他有關係的協會或公司幾乎都會參與，完全沒有利益迴避，涉嫌圖利、自肥，相關單位有必要介入調查，給社會大眾一個交代。

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本刊接獲不同管道投訴，指控他擔任次長期間，圖利自己創辦的協會、公司，有自肥之嫌。投訴人Ａ教授告訴本刊，教育部今年舉辦「總統盃AI素養爭霸賽」，強制各縣市教育單位都要參加，卻捨棄市面上已存在的數百種免費AI教育模組做為比賽工具，而是指定國內廠商研發、一般師生都很陌生的系統，因此引發反彈。

▲葉丙成是台灣素養教育協會的共同發起人，也是創會理事長，該協會以發展數位學習、推動素養教育為宗旨。

Ａ教授調查發現，這場比賽從主辦單位到協辦單位，甚至連提供比賽工具的廠商，都與葉丙成有關係，比賽是由教育部主辦、台南市政府教育局承辦，協辦單位包括各縣市教育局處，及中華民國愛自造者學習協會（以下簡稱愛自造者學習協會）、台灣素養教育協會（以下簡稱素養教育協會），比賽工具則是帕亞科技公司提供的「PAIA-Desktop」系統，葉在擔任教育部次長前，曾任愛自造者學習協會、素養教育協會理事及理事長。

▲葉丙成曾任愛自造者學習協會理事一職，此次參與教育部舉辦的賽事廠商，也是該協會的理事。

另一名投訴人Ｂ老師指出，同樣的比賽去年叫「AI素養盃」，主辦單位就是今年的協辦單位：愛自造者學習協會、素養教育協會，使用的一樣是帕亞科技的系統，但規模比今年小很多，參加的只有南投、台南、屏東、花蓮四個縣市教育局，不過，決賽頒獎人卻請到葉丙成，而且今年又獲得教育部支持，成為全國性的比賽，背後推手是誰？不言可喻。至於比賽為何會選擇帕亞科技的產品？從協會的理監事名單，就可看出端倪。」

▲素養教育協會的理監事名單中，近半人士（黃框處）來自葉丙成原先擔任負責人的幫你優與閱讀優2家公司。

資料顯示，帕亞科技公司登記地址在高雄市左營區，主力產品為「PAIA遊戲競賽平台」，是一套以機器學習與人工智慧為主題的遊戲化學習平台，提供積木式程式開發介面，讓國中小學生透過簡易的圖形化操作，學習AI概念，帕亞科技的蘇姓負責人及卜姓監察人，曾和葉丙成在愛自造者學習協會中，擔任同一屆理事。

至於比賽的另一個協辦單位—素養教育協會，創立於二○二一年，葉丙成是共同發起人，協會宗旨為發展數位學習、推動素養教育，葉並擔任創會理事長，雖然目前的理監事名單已經沒有葉的名字，但Ａ教授指出，該協會跟葉的關係比愛自造者學習協會還要深，整個協會可以說都是葉的「自己人」。

Ｂ老師加碼爆料指出：「素養教育協會的洪姓理事，也是愛自造者學習協會的祕書長，還是教育部『中小學數位學習精進方案』相關採購案的評選委員，葉丙成開發的數位學習平台，正是各縣市中小學執行該方案的採購標的之一。換句話說，整個教育部的數位AI標案，怎麼玩都是葉的人，這跟前民眾黨立委吳春成惹出的壯世代爭議，有什麼差別？」

另一名投訴人Ｃ小姐告訴本刊，葉丙成當初擔任負責人的三家公司，將董事長身分轉給現任曾姓執行長後，已經全部變成「英屬維京群島商」僑外資公司，無法直接查詢董監事名單及持股，葉是否還是公司大股東？或只是顧問？外界根本無從得知。

▲帕亞科技公司的蘇姓負責人及卜姓監察人（黃框處），曾和葉丙成在愛自造者學習協會擔任同一屆理事。

Ｃ小姐說：「這三家公司不僅拿下不少中央及地方政府標案，還發文給各縣市政府教育局處，說要協助教育部辦理相關研習活動，實際上卻在推廣旗下產品。葉丙成當上教育部次長後，地方教育局處是否敢不給面子？葉又是否從中獲利？教育部、監察院都應徹查！」

Ａ教授等投訴人認為，葉丙成身為教育部政務次長，應遵守公務人員利益迴避原則，卻屢屢圖利與自己有關的公司及協會，涉嫌自肥，教育部卻始終裝瞎，甚至在性平爭議爆發後，還企圖粉飾太平，令人無法接受，呼籲監察院、司法及政風單位盡速介入調查，給社會大眾一個交代。



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