　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

葉丙成爆圖利！　「相關公司」包攬標案涉自肥

教育部次長葉丙成日前才因捲入性平事件遭調查，如今又遭人投訴未利益迴避、涉嫌圖利。圖為他現身2024「AI素養盃」總決賽頒獎。（AI素養盃主辦單位提供）

▲教育部次長葉丙成日前才因捲入性平事件遭調查，如今又遭人投訴未利益迴避、涉嫌圖利。圖為他現身2024「AI素養盃」總決賽頒獎。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

教育部次長葉丙成日前才因捲入性平事件遭調查，本刊最近又接獲投訴，指他擔任公職前，曾創立協會推廣數位AI教育，並開設多家公司，行銷自己開發的數位學習平台，雖然任官後已辭去相關職務，但教育部有關AI及數位學習的標案，與他有關係的協會或公司幾乎都會參與，完全沒有利益迴避，涉嫌圖利、自肥，相關單位有必要介入調查，給社會大眾一個交代。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本刊接獲不同管道投訴，指控他擔任次長期間，圖利自己創辦的協會、公司，有自肥之嫌。投訴人Ａ教授告訴本刊，教育部今年舉辦「總統盃AI素養爭霸賽」，強制各縣市教育單位都要參加，卻捨棄市面上已存在的數百種免費AI教育模組做為比賽工具，而是指定國內廠商研發、一般師生都很陌生的系統，因此引發反彈。

葉丙成是台灣素養教育協會的共同發起人，也是創會理事長，該協會以發展數位學習、推動素養教育為宗旨。（翻攝台灣素養教育協會臉書）

▲葉丙成是台灣素養教育協會的共同發起人，也是創會理事長，該協會以發展數位學習、推動素養教育為宗旨。

Ａ教授調查發現，這場比賽從主辦單位到協辦單位，甚至連提供比賽工具的廠商，都與葉丙成有關係，比賽是由教育部主辦、台南市政府教育局承辦，協辦單位包括各縣市教育局處，及中華民國愛自造者學習協會（以下簡稱愛自造者學習協會）、台灣素養教育協會（以下簡稱素養教育協會），比賽工具則是帕亞科技公司提供的「PAIA-Desktop」系統，葉在擔任教育部次長前，曾任愛自造者學習協會、素養教育協會理事及理事長。

葉丙成曾任愛自造者學習協會理事一職，此次參與教育部舉辦的賽事廠商，也是該協會的理事。（翻攝愛自造者學習協會臉書）

▲葉丙成曾任愛自造者學習協會理事一職，此次參與教育部舉辦的賽事廠商，也是該協會的理事。

另一名投訴人Ｂ老師指出，同樣的比賽去年叫「AI素養盃」，主辦單位就是今年的協辦單位：愛自造者學習協會、素養教育協會，使用的一樣是帕亞科技的系統，但規模比今年小很多，參加的只有南投、台南、屏東、花蓮四個縣市教育局，不過，決賽頒獎人卻請到葉丙成，而且今年又獲得教育部支持，成為全國性的比賽，背後推手是誰？不言可喻。至於比賽為何會選擇帕亞科技的產品？從協會的理監事名單，就可看出端倪。」

素養教育協會的理監事名單中，近半人士（黃框處）來自葉丙成原先擔任負責人的幫你優與閱讀優2家公司。（讀者提供）

▲素養教育協會的理監事名單中，近半人士（黃框處）來自葉丙成原先擔任負責人的幫你優與閱讀優2家公司。

資料顯示，帕亞科技公司登記地址在高雄市左營區，主力產品為「PAIA遊戲競賽平台」，是一套以機器學習與人工智慧為主題的遊戲化學習平台，提供積木式程式開發介面，讓國中小學生透過簡易的圖形化操作，學習AI概念，帕亞科技的蘇姓負責人及卜姓監察人，曾和葉丙成在愛自造者學習協會中，擔任同一屆理事。

至於比賽的另一個協辦單位—素養教育協會，創立於二○二一年，葉丙成是共同發起人，協會宗旨為發展數位學習、推動素養教育，葉並擔任創會理事長，雖然目前的理監事名單已經沒有葉的名字，但Ａ教授指出，該協會跟葉的關係比愛自造者學習協會還要深，整個協會可以說都是葉的「自己人」。

Ｂ老師加碼爆料指出：「素養教育協會的洪姓理事，也是愛自造者學習協會的祕書長，還是教育部『中小學數位學習精進方案』相關採購案的評選委員，葉丙成開發的數位學習平台，正是各縣市中小學執行該方案的採購標的之一。換句話說，整個教育部的數位AI標案，怎麼玩都是葉的人，這跟前民眾黨立委吳春成惹出的壯世代爭議，有什麼差別？」

另一名投訴人Ｃ小姐告訴本刊，葉丙成當初擔任負責人的三家公司，將董事長身分轉給現任曾姓執行長後，已經全部變成「英屬維京群島商」僑外資公司，無法直接查詢董監事名單及持股，葉是否還是公司大股東？或只是顧問？外界根本無從得知。

帕亞科技公司的蘇姓負責人及卜姓監察人（黃框處），曾和葉丙成在愛自造者學習協會擔任同一屆理事。（讀者提供）

▲帕亞科技公司的蘇姓負責人及卜姓監察人（黃框處），曾和葉丙成在愛自造者學習協會擔任同一屆理事。

Ｃ小姐說：「這三家公司不僅拿下不少中央及地方政府標案，還發文給各縣市政府教育局處，說要協助教育部辦理相關研習活動，實際上卻在推廣旗下產品。葉丙成當上教育部次長後，地方教育局處是否敢不給面子？葉又是否從中獲利？教育部、監察院都應徹查！」

Ａ教授等投訴人認為，葉丙成身為教育部政務次長，應遵守公務人員利益迴避原則，卻屢屢圖利與自己有關的公司及協會，涉嫌自肥，教育部卻始終裝瞎，甚至在性平爭議爆發後，還企圖粉飾太平，令人無法接受，呼籲監察院、司法及政風單位盡速介入調查，給社會大眾一個交代。


更多鏡週刊報導
封面故事／自家協會承攬教育部標案　葉丙成陷圖利自肥風暴
葉丙成遭爆圖利1／教育部辦活動得標廠商有背景　吹哨者：全是葉丙成關係戶
葉丙成遭爆圖利2／3公司2協會環環相扣　破解葉丙成關係企業生態鏈

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩上看9.2億！大學生中頭獎瞞20年　只做一件事5年花光
陳大天爆閃兵10天後現身！　深夜「密會大咖」全被拍
明降7℃！　全台防劇烈天氣
呂秋遠小孩生母出面直播！　哭曝交往始末：要站出來阻止他
台中人「免費遊泰」整團賣掉！3婦各付30萬逃生　5人生死不明
全台下3天！　「雨最大」地區曝
快訊／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治
史上第2人！　喬科維奇法網100勝入袋
烏俄和談僅1小時落幕！雙方同意交換戰俘與6000具遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教育部得標廠商　吹哨者：全是葉丙成關係戶

葉丙成爆圖利！　「相關公司」包攬標案涉自肥

明降7℃！　全台防劇烈天氣

他只對你例外！12星座的「偏愛對象」大解析

女律師看「呂秋遠小孩生母」直播坦言不合常情：同為母親就不多說

「全台一片橘紅」　雨最多時間曝

航空城包商狂砍600顆！　「瀕危高價樹」淪木屑

全台下3天！　「雨最大」地區曝

快訊／8級強風來了　今「滯留鋒掃全台」4縣市大雨

夏季電價上路！吹冷氣「好傷錢包」　台電分享省電3招

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

再次被張員瑛迷倒

教育部得標廠商　吹哨者：全是葉丙成關係戶

葉丙成爆圖利！　「相關公司」包攬標案涉自肥

明降7℃！　全台防劇烈天氣

他只對你例外！12星座的「偏愛對象」大解析

女律師看「呂秋遠小孩生母」直播坦言不合常情：同為母親就不多說

「全台一片橘紅」　雨最多時間曝

航空城包商狂砍600顆！　「瀕危高價樹」淪木屑

全台下3天！　「雨最大」地區曝

快訊／8級強風來了　今「滯留鋒掃全台」4縣市大雨

夏季電價上路！吹冷氣「好傷錢包」　台電分享省電3招

女騎士車禍無過失　但她少做一事被判刑6個月

年輕妹減肥「只吃晚餐」瘦不下　醫見數據倒吸一口氣

總統府「正妹憲兵」尪竟是共諜！　照片曝光

教育部得標廠商　吹哨者：全是葉丙成關係戶

現役軍人「涉詐又捲金錢糾紛」竟逃兵　下場曝光

葉丙成爆圖利！　「相關公司」包攬標案涉自肥

陳大天爆閃兵10天後現身！深夜「豪宅密會演藝圈大咖」一路全被拍

明降7℃！　全台防劇烈天氣

等紅燈滑手機被抓！　騎士怒罵「心裡話」罰更重

馬斯克「捐精日本女歌手」瘋傳濱崎步！天后罕發聲：孩子的爸不是他

她不解「男友在車上聽有聲小說」　網掀共鳴：我另一半也在聽

生活熱門新聞

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

快訊／8級強風來了　今「滯留鋒掃全台」4縣市大雨

全台下3天！　「雨最大」地區曝

女星疑帶「胚胎蛋」回台　黃捷：防檢署調查中

UNIQLO買衣服「多送一張紙」不要丟　真實用途曝光

呂秋遠反擊「她先勾引我」！孩子的媽最新PO文曝

端午連假驚見「女友與哥哥全裸躺床」！男子崩潰

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

吹冷氣傷錢包　台電分享省電3招

新冠病毒會使智商下滑！醫示警：連輕症都變笨

「全台一片橘紅」　雨最多時間曝

更多熱門

相關新聞

拜登不忍了　親上火線怒嗆

拜登不忍了　親上火線怒嗆

首度霸氣開嗆！美國前總統拜登（Joe Biden）上週五（5月30日）出席特拉華州的陣亡將士紀念日活動時，罕見公開談論自己罹患前列腺癌一事。拜登對於近日爆料新書《原罪》相當不滿，甚至用戲謔口吻狠酸：「你可以看得出來我精神無能，我走不動，但我可以痛揍他們兩個！」此番言論不僅回應各界對其健康與心智狀態的質疑，也讓外界關注美總統連任戰局是否再添變數。

端午連假驚見「女友與哥哥全裸躺床」！男子崩潰

端午連假驚見「女友與哥哥全裸躺床」！男子崩潰

一蘭台北本店、別館最新營業時間出爐

一蘭台北本店、別館最新營業時間出爐

亞運金牌教練控棋協「沒調查就撤銷國家隊資格」

亞運金牌教練控棋協「沒調查就撤銷國家隊資格」

哈佛校友薄瓜瓜：美國人將嘗苦果

哈佛校友薄瓜瓜：美國人將嘗苦果

關鍵字：

鏡週刊葉丙成

讀者迴響

熱門新聞

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

即／台南嚴重車禍！2車碰撞3人受困無生命跡象

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

報復心超強星座Top 3公開　

即／台東秘境「天空之鏡」驚傳意外！　18歲男失聯

義埃特納火山爆發　遊客逃命畫面曝光

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面