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一家四口開車墜海　49歲父親竟「獨自脫逃」！韓警揭驚人內幕

▲▼南韓49歲池姓男子開車載妻子、2名兒子墜入全羅南道珍島港海底，之後順利逃脫。（圖／木浦海洋警察署）

▲南韓49歲池姓男子開車載妻子、2名兒子墜入全羅南道珍島港海底，之後順利逃脫。（圖／木浦海洋警察署）

記者羅翊宬／編譯

南韓日前發生一起悲慘的全家輕生案！一名在光州擔任建築工人、年近50歲的爸爸，疑似因生活窮困潦倒，受經濟窘迫所困，竟然駕駛車輛載著妻子和2名就讀高中的兒子，從珍島港高速衝進海底，之後他順利從車內逃脫，並在友人協助下回到光州，然而3名家庭成員就這樣葬身海底。

根據《韓聯社》、《News1》，現年49歲的池姓男子和同齡的妻子、19歲與17歲的兒子住在光州市北區的套房，池男開車載妻子和2名兒子前往直線距離109公里以外的全羅南道珍島郡珍島港，從監視器畫面中可以看到，一家四口在珍島港附近停留一段時間後，才又再度坐上自家轎車。

豈料，池男卻於1日凌晨1時12分開著車高速衝向海邊、墜入海底，該輛轎車直到隔天（2日）晚間8時7分，才被木浦海洋警察署搜救人員在距離珍島港30公尺的海底發現，車上則有3具冰冷的遺體，推測是池男的妻子和2名兒子，至於轎車駕駛座和副駕駛座的車窗則是被打開，而駕駛座並沒有坐人。

木浦海洋警察署原本研判是一家四口共同輕生，然而如今駕駛座卻空無一人，因此懷疑駕駛座上的人早已不知去向。

與此同時，光州的高中教師則是撥打112專線向警方報案，表示班上一名17歲學生無故翹課，且無法透過電話取得聯繫。警方則試圖聯絡該名學生的父母和哥哥，然而卻也無法順利連繫，最後只能透過手機GPS定位，發現一家四口最後於1日凌晨1時出現在全羅南道珍島港附近。

警方研判，池姓男子開車載家族墜海輕生後，逕自從車內逃脫，回到陸地後，透過友人開車載送回到光州，並在經過44個小時後，於2日晚間9時9分在光州市西區良洞市場附近的街道被警方逮捕。

警方調查後，發現池姓男子平常從事建築工人的工作，儘管沒有領取低收入戶生活津貼的紀錄，但一家四口卻居住在光州的小套房內，房間內則並未發現遺書。

池姓男子今（3）日受警方偵訊時坦承，「生活過得太累了！原本開車一起墜入海裡，但最後我卻自己從海裡逃出來。」

警方表示，將會詳細調查除了經濟困頓以外，是否有招致殺機的矛盾或衝突發生，以此研判是否為單純的輕生案件、是否存在他殺嫌疑，並從乘客是否繫安全帶、是否服用安眠藥、是否在墜海前就已死亡等可能性進行調查。警方透露，目前尚未發現有任何金額龐大的債務。

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