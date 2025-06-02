　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不滿離婚判決！60多歲韓男「憤怒縱火燒地鐵」　遭法院裁定拘留

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲南韓首爾地鐵日前發生縱火事件，乘客下車冒險走地下隧道。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾日前驚傳地鐵5號線列車縱火事件，一名60多歲男子涉嫌在行駛中的車廂內點火，造成多人吸入濃煙不適。對此，南韓法院已裁定將其收押，理由是擔心其逃亡並有再犯可能。

據《韓聯社》等媒體報導，首爾南部地方法院部長法官李榮光法官，今（2）日針對涉嫌「現存電車放火致傷罪」的60多歲嫌犯元姓男子進行羈押前審訊後，認為「有逃亡之虞且有再犯風險」，因此發出拘留令。

法院指出，元男的犯行不僅對公共安全造成嚴重危害，也引發重大損失，犯案動機無法理解，而且還事前準備好縱火工具，顯示其再犯可能性高，犯案情節重大。

▲▼60多歲元姓男子涉嫌在首爾地鐵縱火。（圖／達志影像）

▲60多歲元姓男子涉嫌在首爾地鐵縱火。（圖／達志影像）

警方指出，這起事件發生在5月31日上午8時43分左右，元男在地鐵5號線汝矣渡口站與麻浦站之間的隧道內，涉嫌在車廂內潑灑汽油並點燃布料，導致列車車廂起火。

事件造成包括嫌犯在內共23人因吸入濃煙送醫，另有129人在現場接受治療。列車其中一節車廂部分燒毀，財產損失約達3.3億韓元（約新台幣800萬元）。

警方表示，元男在案發後即被緊急逮捕，他供稱因對離婚訴訟結果不滿，提前2週就到加油站購買汽油準備犯案。警方目前正針對其手機進行數位鑑識，並調閱監視器畫面，確認其供詞真實性。

在接受法院羈押審訊後，當媒體記者問他「差點造成重大人命傷亡，有什麼話想說嗎？」元男僅簡短回應：「對不起。」

►首爾地鐵縱火！男提油桶「車廂點火」乘客急疏散　15人送醫

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
葉伊恬登大滿貫舞台機會遭扼殺　陳其邁開嗆桌協：好好檢討
陳傑憲獲邀擔任大聯盟開球嘉賓　統一獅領隊回應了
體育署長公開點名！桌協副理事長楊正雄表態了
印度女國手遭4男「輪流性侵」　被拍不雅片威脅恐嚇
李宓切掉5塊肚皮！　運動一半「血噴地」驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」　被拍不雅片威脅恐嚇

不滿離婚判決！60多歲韓男「憤怒縱火燒地鐵」　遭法院裁定拘留

北韓新驅逐艦「意外沈船」　浮現白色氣球！專家：可能得拆解打撈

南韓總統大選明登場！反貪腐律師vs保守派大將　是誰接手混亂政局

「我精神無能？」拜登不忍了親上火線怒嗆　罕見揭罹癌病情

李在明喊「重返青瓦台」！力拚100天內搬家整修：龍山只是過渡站

緊身也不行！大馬下令「教師嚴禁性感穿著」　網路發文有禁忌

衛星影像首曝光　俄空軍基地多架轟炸機被摧毀

最可能當選南韓總統！李在明召開記者會　評「強人川普」關稅談判

菲律賓「排水孔貞子」身份曝光！　可望擔任社福大使

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【嘉義市冷知識】 嘉義市字體＋諧音哏！

印度跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」　被拍不雅片威脅恐嚇

不滿離婚判決！60多歲韓男「憤怒縱火燒地鐵」　遭法院裁定拘留

北韓新驅逐艦「意外沈船」　浮現白色氣球！專家：可能得拆解打撈

南韓總統大選明登場！反貪腐律師vs保守派大將　是誰接手混亂政局

「我精神無能？」拜登不忍了親上火線怒嗆　罕見揭罹癌病情

李在明喊「重返青瓦台」！力拚100天內搬家整修：龍山只是過渡站

緊身也不行！大馬下令「教師嚴禁性感穿著」　網路發文有禁忌

衛星影像首曝光　俄空軍基地多架轟炸機被摧毀

最可能當選南韓總統！李在明召開記者會　評「強人川普」關稅談判

菲律賓「排水孔貞子」身份曝光！　可望擔任社福大使

房屋美化可拉抬售價10%　房仲：客廳最重要

葉伊恬遭擋參賽！陳其邁開嗆桌協「傷害選手的努力」：請好好檢討

陳傑憲6月底獲邀赴美參與芝加哥「台灣日」　統一獅領隊回應了

新VT「鯊魚子Saba」再發新短片　海面魚鰭惹網哭：Gura是你嗎

章子怡首度曝光「9歲愛女正面照」！　神複製女神媽高顏值基因

葉伊恬參賽權風波惹議　楊正雄：黃金計畫選手要以國家賽事為主

快訊／基隆女失足墜6米深武崙溪　警消緊急吊掛救援送醫

6月購車優惠／速霸陸祭出「百萬內進口4驅休旅」　夏季健檢開跑

陸元琪「被路人叫袁惟仁老婆」　恢單9年吐心聲：離婚很多年了啦

洗沐時光超療癒！夏季「3款沐浴乳」推薦　一掃整日疲憊

【薑還是老的辣】藏500元讓 #退休警犬 找 牠秒鎖定目標！

國際熱門新聞

烏無人機狂轟俄機場　炸毀俄41架轟炸機

買春驗貨驚覺「正妹有GG」　他反遭變性人暴打

烏軍籌備18個月！　俄70億美元軍機報銷

美商務部長：關稅不會消失　不延長寬限期

美移民局突襲　逮36名台灣、中國非法移民

菲律賓「排水孔貞子」身份曝光！

澤倫斯基同意俄提議！烏出席6/2和談

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

股神巴菲特生活簡單出名　只建議這輩子3件事「值得揮霍」

地磁風暴來襲南北半球現極光　美27州可見「鮮豔色彩渲染天空」

母嗑藥激戰男友　逼17歲女兒觀戰

超猛巨乳！網美包緊緊更誘人　百萬人朝聖

印度男斬首嫂嫂　提頭顱去自首嚇壞路人

衛星影像曝光　俄多架轟炸機被摧毀

更多熱門

相關新聞

北韓驅逐艦「沈船」　專家：可能得拆解打撈

北韓驅逐艦「沈船」　專家：可能得拆解打撈

北韓5千噸級新型驅逐艦日前在下水儀式中意外沈船，事後在艦艇周邊被衛星拍到十多個「白色氣球狀物體」，引發外界高度關注。

反貪律師vs保守大將　南韓大選明登場

反貪律師vs保守大將　南韓大選明登場

李在明喊「重返青瓦台」　力拚百日整修辦公

李在明喊「重返青瓦台」　力拚百日整修辦公

最可能當選南韓總統！李在明提川普關稅談判

最可能當選南韓總統！李在明提川普關稅談判

恐遭寶劍粉告！韓總統候選人穿《苦盡》外套

恐遭寶劍粉告！韓總統候選人穿《苦盡》外套

關鍵字：

日韓要聞南韓首爾地鐵縱火

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

UNIQLO買衣服「多送一張紙」不要丟　真實用途曝光

150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零

葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

歐陽妮妮6個月兒確診新冠！

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

體育署長給桌協最後通牒內容曝！

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面