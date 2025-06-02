不滿離婚判決！60多歲韓男「憤怒縱火燒地鐵」　遭法院裁定拘留

▲南韓首爾地鐵日前發生縱火事件，乘客下車冒險走地下隧道。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾日前驚傳地鐵5號線列車縱火事件，一名60多歲男子涉嫌在行駛中的車廂內點火，造成多人吸入濃煙不適。對此，南韓法院已裁定將其收押，理由是擔心其逃亡並有再犯可能。

據《韓聯社》等媒體報導，首爾南部地方法院部長法官李榮光法官，今（2）日針對涉嫌「現存電車放火致傷罪」的60多歲嫌犯元姓男子進行羈押前審訊後，認為「有逃亡之虞且有再犯風險」，因此發出拘留令。

法院指出，元男的犯行不僅對公共安全造成嚴重危害，也引發重大損失，犯案動機無法理解，而且還事前準備好縱火工具，顯示其再犯可能性高，犯案情節重大。

▲60多歲元姓男子涉嫌在首爾地鐵縱火。（圖／達志影像）

警方指出，這起事件發生在5月31日上午8時43分左右，元男在地鐵5號線汝矣渡口站與麻浦站之間的隧道內，涉嫌在車廂內潑灑汽油並點燃布料，導致列車車廂起火。

事件造成包括嫌犯在內共23人因吸入濃煙送醫，另有129人在現場接受治療。列車其中一節車廂部分燒毀，財產損失約達3.3億韓元（約新台幣800萬元）。

警方表示，元男在案發後即被緊急逮捕，他供稱因對離婚訴訟結果不滿，提前2週就到加油站購買汽油準備犯案。警方目前正針對其手機進行數位鑑識，並調閱監視器畫面，確認其供詞真實性。

在接受法院羈押審訊後，當媒體記者問他「差點造成重大人命傷亡，有什麼話想說嗎？」元男僅簡短回應：「對不起。」

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