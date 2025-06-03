搶哈佛國際生！　日本九州大學宣布「學費全免」不論國籍

▲哈佛大學國際生面臨轉學、被迫離美的窘況。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普5月宣布取消哈佛大學招收國際生的資格，對此，繼東京大學率先宣布願意接收受影響的學生後，日本政府也委請全國各大學能夠協助接收這些學生，輔導繼續就學。而九州大學2日則宣布，願意接收無法正常就讀的哈佛大學國際生，同時不論國籍，將全面免除學費。

川普5月透過國土安全部宣布，由於哈佛大學不符合規定，不願提供國際學生的詳細資料，因此撤銷該校招收國際留學生的資格，導致全校近7000名外籍生，恐將面臨轉學，甚至被迫出境的窘境。

儘管聯邦法院目前暫時已裁定暫緩執行，美國國土安全部也在5月29日宣布給予哈佛大學30天的寬限期，但是後續發展仍是未知數，導致現在正在哈佛就讀的留學生與預定前往就讀的留學生人心惶惶。

受此影響，日本政府已經委請全國各國立與私立大學擬定方針，協助接收這些求學受到影響的學生。根據《讀賣新聞》報導，九州大學2日宣布，將會接收那些因川普政策而無法繼續就學的國際生。

九州大學表示，除了哈佛大學外，只要是在與九州大學簽訂交流協議的美國26所姊妹校就讀、預定就讀的國際生，都可前往該校就讀，且不論國籍，一律免除學費。

其中大學生自10月起可以開始修課，而研究生則是可以從7月起接受研究指導。