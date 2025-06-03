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南韓總統大選今登場　選前民調「一面倒看好」李在明

▲▼南韓總統大選登場。（圖／路透）

▲南韓第21屆總統大選登場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

南韓總統大選今（3）日登場，根據選前民調，自由派在野黨「共同民主黨」候選人李在明，穩定領先主要對手，也就是保守派執政黨「國民力量」候選人金文洙，而投票結果最快午夜就能夠初步掌握。

南韓選民將在上午6時至晚間8時（台灣時間清晨5時至晚間7時），前往全國14295個投票所，投下神聖一票。中央選舉管理委員會預估，初步結果最快午夜就可出爐，計票工作預計4日上午6時（台灣時間4日清晨5時）結束，但3大電視台的出口民調，約在今晚8時（台灣時間晚間7時）投票結束時就會公布。

▲▼南韓總統大選登場，李在明。（圖／達志影像／美聯社）

▲李在明是推動尹錫悅下台的關鍵人物（圖／達志影像／美聯社）

「共同民主黨」李在明主張「終結內亂」，時隔3年再度挑戰大位，他發文呼籲選民出門投票，「沒有什麼是我們無法一起做到的。讓我們一起建設新的國家。大韓民國的命運掌握在你們手中。」

「國民力量」金文洙則喊出「阻止一黨獨裁」的口號，希望政黨獲得連續執政，「請用自己的投票證明，真理能夠戰勝謊言，民主能夠驅逐獨裁，正義與法治依然存在」，呼籲大家毫無保留地投票。

▲▼南韓總統大選登場，金文洙。（圖／路透）

▲金文洙曾在尹錫悅內閣擔任僱傭勞動部長。（圖／路透）

《韓聯社》報導，李在明陣營主張，他們在各大民調所展現的優勢趨於穩定，金文洙陣營則強調，選情早已悄然變化，局勢將會出現反轉。而真正左右選情的關鍵，則是尚未表態的中間選民。

南韓第21屆總統大選，因前總統尹錫悅遭彈劾而舉行，新總統當選後，將不經過總統職務交接委員會，立刻開始履行職務。但不論是誰當選，都將肩負重任，不僅必須克服經濟與安全危機，還必須在民主秩序恢復之際，緩和保守與進步派的對立，並且彌補社會各界的矛盾。

李在明、金文洙都已經在5月29日完成提前投票，今天將留在家裡等待選舉過程。

南韓總統大選明登場！反貪腐律師vs保守派大將　是誰接手混亂政局

 
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