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烏俄和談僅1小時落幕！雙方同意交換戰俘與6000具遺體

▲第二輪烏俄和平談判在土耳其伊斯坦堡登場。（圖／路透）

▲第二輪烏俄和平談判在土耳其伊斯坦堡登場。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

在土耳其伊斯坦堡舉行的第二輪烏俄和平談判於本周登場，雖然雙方未能就全面停火達成協議，但仍取得部分進展，達成擴大戰俘與陣亡士兵遺體交換的共識。根據雙方聲明，此次將交換逾千名重傷或年輕戰俘，以及各自約6,000具軍人遺體，為戰爭爆發以來最大規模的換俘行動之一。

根據《路透社》報導，談判地點選在伊斯坦堡歷史悠久的徹拉安宮，會議僅進行約一小時即告結束。俄羅斯首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）向烏方遞交了一份先前延宕的「和平與停火備忘錄」，其中提議在特定前線區域實施2至3天的短暫停火，以利收回遺體。儘管如此，俄方仍堅持其對烏東四州的主權要求，要求烏軍撤出盧甘斯克、頓內茨克、扎波羅熱及赫松地區。

▲▼土耳其伊斯坦堡（Istanbul）多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）的總統辦公室外，士兵站崗。（圖／路透）

烏克蘭代表團則提出草案主張海陸空全面停火，並以釋放所有戰俘及遭擄兒童作為條件，換取逐步解除對俄制裁。烏方並堅持未來加入北約的主權決策權，拒絕接受軍事限制。副外交部長基斯利恰則明確指出，俄方目前仍拒絕無條件全面停火，對局勢無法真正降溫。

烏克蘭總統澤倫斯基此時人在立陶宛參加北約東翼與北歐峰會，他呼籲國際社會對俄羅斯祭出新一輪更嚴厲制裁，尤其應針對能源與金融系統下手。他表示，若伊斯坦堡談判毫無實質成果，將顯示俄方對和平缺乏誠意，「普丁已選擇對抗歐洲，不應再被納入安全對話的未來藍圖。」

值得注意的是，雙方皆認為高層會面至關重要。烏克蘭防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）呼籲，應安排澤倫斯基與普丁在6月底會談，甚至提及美國總統川普可能一同出席，為談判注入動能，「若俄方認真對待停火與人道主義行動，便應正面回應會面提議，否則應付出代價。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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