　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳美國一週內對俄祭制裁！　美官員揭「3關鍵」阻川普出手

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

▲川普考慮最快本週對俄羅斯祭出新一波制裁措施，並可能在協商毫無突破的情況下，選擇完全退出調停行動。（組圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

隨著俄烏戰事遲遲無法降溫，外媒指出，美國總統川普考慮最快本週對俄羅斯祭出新一波制裁措施，並可能在協商毫無突破的情況下，選擇完全退出調停行動。此外，知情人士也透露川普遲未向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）施壓的3個關鍵原因。

根據《華爾街日報》報導，消息人士透露，川普（Donald Trump）遲未對俄方強硬出手，背後有三大原因，分別是他對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的不信任、擔憂對俄制裁反傷美俄關係，以及長期自認對普丁瞭若指掌。

報導指出，川普政府內部正評估新的制裁選項，儘管目前尚未計劃針對俄羅斯銀行體系下手，但仍研擬其他能向普丁施壓、促使其重回談判桌的可能措施，知情官員坦言，「最終結果也有可能什麼都不做。」

與川普關係密切的人士指出，川普對俄烏談判的耐心幾近耗盡，如果近期努力再度落空，他傾向退出整個和談進程，此舉不僅象徵態度重大轉變，也可能讓美俄關係進一步惡化。

川普若決定抽身，後續美方是否持續對烏克蘭提供軍援尚未明朗，而這場戰爭的走向也將更加撲朔迷離。

此外，川普對澤倫斯基的不滿源自於他認為，對方一邊表態支持停火，一邊卻推動對俄制裁，導致戰火更加延燒。另一方面，川普始終質疑制裁成效，認為此舉無法真正削弱俄國軍力，反而將使華府與莫斯科恢復正常經貿往來的希望更加渺茫。

第三項因素則與川普本人的「知己論」有關。他自認與普丁私交良好，能以個人關係說服對方收手。不過，知情人士透露，川普19日與普丁進行通話時，普丁當面回絕停火提議，也讓川普對其的判斷出現動搖，態度開始轉趨謹慎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸公布台灣駭客入侵「背後是民進黨當局」　批「技術水準較低」
Google搜尋市占跌破90%！馬斯克：將被AI取代
監院秘書長李俊俋遭爆用公務車送寵物　黃國昌：有羞恥心就應知所
24歲「台大毒梟」海撈30億　1情況可能躲過無期徒刑
台大學霸淪國際毒梟！　「黑吃黑翻船」內幕起底
快訊／砂石車對撞！1運將拋飛遭輾斃　肇事駕駛竟酒駕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳美國一週內對俄祭制裁！　美官員揭「3關鍵」阻川普出手

川普硬槓哈佛！　900億補助金擬轉給全美技職學校

英王查爾斯罕見訪問加拿大　外媒分析：回應川普「第51州」言論

三上悠亞「單穿深藍蕾絲」羞問1句話　粉絲全歪樓

瓜地馬拉總統6月訪台國是訪問　將拜會賴清德

汽車衝撞利物浦奪冠遊行！至少27送醫、2人重傷　警方排除恐攻

利物浦英超奪冠遊行慘劇！　汽車衝人群撞飛27人影片曝

川普罕見砲轟普丁「簡直瘋了」　　怒批沒理由轟炸烏克蘭

川普「美國製造」鎖定軍事、高科技產品：我們要造坦克不是做衣服

西方解禁！　德總理：烏克蘭獲准「武器無限制」打擊俄羅斯

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

【虛驚一場】調皮阿金偷咬籠子貼紙！媽媽緊張找半天竟藏在..

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

傳美國一週內對俄祭制裁！　美官員揭「3關鍵」阻川普出手

川普硬槓哈佛！　900億補助金擬轉給全美技職學校

英王查爾斯罕見訪問加拿大　外媒分析：回應川普「第51州」言論

三上悠亞「單穿深藍蕾絲」羞問1句話　粉絲全歪樓

瓜地馬拉總統6月訪台國是訪問　將拜會賴清德

汽車衝撞利物浦奪冠遊行！至少27送醫、2人重傷　警方排除恐攻

利物浦英超奪冠遊行慘劇！　汽車衝人群撞飛27人影片曝

川普罕見砲轟普丁「簡直瘋了」　　怒批沒理由轟炸烏克蘭

川普「美國製造」鎖定軍事、高科技產品：我們要造坦克不是做衣服

西方解禁！　德總理：烏克蘭獲准「武器無限制」打擊俄羅斯

幫女友撿東西出事！男跨阿根納造船廠旁欄杆　踩空墜落10m畫面曝

ChatGPT行動版App使用時間創新高　每日平均接近20分鐘

孕婦凌晨將臨盆急送醫　彰化警暖心鳴笛開道...3分鐘到醫院　

88會館案外案！南港分局偵查佐洩個資給郭哲敏　檢聲押禁見

陸公佈台灣駭客入侵「背後是民進黨當局」　批「技術水準較低」

徐旭東感冒未出席裕民股東會　獨子徐國安主持處女秀

陳柏毓海盜升3A首戰奪勝投　先發5局4K無失分最速150公里

遠見滿意度調查出爐！黃偉哲奪六都最大進步獎　台南逆勢升溫

網傳「霸凌女王」要空降　銓敘部：惡意造謠、從來不是事實

家寧爆Andy「出軌多女」　陳沂酸：毫無關係

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

國際熱門新聞

馬克宏遭妻巴臉　本人回應了

21歲妻竟變繼女！老公愛上守寡岳母偷情生子　離婚再娶成繼父

男大生失蹤52年　靈媒早預言骸骨位置

帳戶多出1千萬！24歲女爽花百萬下場慘了

川普傳籌900億台幣買比特幣　媒體集團回應了

哈佛普拉斯！　禁哈佛招收際國生好棒

東京大學宣布「接收哈佛國際生」！

利物浦英超奪冠遊行爆「汽車衝撞人群」

西方解禁！　德總理：烏克蘭獲准「武器無限制」打擊俄羅斯

川普罕見砲轟普丁「簡直瘋了」

三上悠亞「單穿深藍蕾絲」羞問1句話　粉絲全歪樓

沉迷A片？亞馬遜部落提告《紐時》

酷澎在韓出包狂賠數億！36碗牛肉麵「賣110元」

黃仁勳赴瑞典獲頒榮譽博士！讚川普有遠見

更多熱門

相關新聞

川普硬槓哈佛！　900億補助金擬轉給全美技職學校

川普硬槓哈佛！　900億補助金擬轉給全美技職學校

美國總統川普（Donald Trump）26日宣布，考慮將哈佛大學（Harvard University）獲得的30億美元（約新台幣897億元）聯邦補助金轉撥至全國各地的技職學校，並在其社群平台Truth Social上批評哈佛為「極度反猶」的機構，指責該校未能提供外籍學生名單，以識別可能的「激進分子」 。

查爾斯訪加拿大　外媒：回應川普第51州言論

查爾斯訪加拿大　外媒：回應川普第51州言論

川普罕見砲轟普丁「簡直瘋了」

川普罕見砲轟普丁「簡直瘋了」

川普：美國是要造坦克不是造衣服川普「美國製造」鎖定軍事、高科技產品：我們要造坦克不是做衣服

川普：美國是要造坦克不是造衣服川普「美國製造」鎖定軍事、高科技產品：我們要造坦克不是做衣服

西方解禁！　德總理：烏克蘭獲准「武器無限制」打擊俄羅斯

西方解禁！　德總理：烏克蘭獲准「武器無限制」打擊俄羅斯

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

世壯運半馬奪金被抹黑　日選手摔倒原因曝光

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

東北人開店「請別講台語謝謝」遭出征道歉

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面