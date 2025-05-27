傳美國一週內對俄祭制裁！　美官員揭「3關鍵」阻川普出手

▲川普考慮最快本週對俄羅斯祭出新一波制裁措施，並可能在協商毫無突破的情況下，選擇完全退出調停行動。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

隨著俄烏戰事遲遲無法降溫，外媒指出，美國總統川普考慮最快本週對俄羅斯祭出新一波制裁措施，並可能在協商毫無突破的情況下，選擇完全退出調停行動。此外，知情人士也透露川普遲未向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）施壓的3個關鍵原因。

根據《華爾街日報》報導，消息人士透露，川普（Donald Trump）遲未對俄方強硬出手，背後有三大原因，分別是他對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的不信任、擔憂對俄制裁反傷美俄關係，以及長期自認對普丁瞭若指掌。

報導指出，川普政府內部正評估新的制裁選項，儘管目前尚未計劃針對俄羅斯銀行體系下手，但仍研擬其他能向普丁施壓、促使其重回談判桌的可能措施，知情官員坦言，「最終結果也有可能什麼都不做。」

與川普關係密切的人士指出，川普對俄烏談判的耐心幾近耗盡，如果近期努力再度落空，他傾向退出整個和談進程，此舉不僅象徵態度重大轉變，也可能讓美俄關係進一步惡化。

川普若決定抽身，後續美方是否持續對烏克蘭提供軍援尚未明朗，而這場戰爭的走向也將更加撲朔迷離。

此外，川普對澤倫斯基的不滿源自於他認為，對方一邊表態支持停火，一邊卻推動對俄制裁，導致戰火更加延燒。另一方面，川普始終質疑制裁成效，認為此舉無法真正削弱俄國軍力，反而將使華府與莫斯科恢復正常經貿往來的希望更加渺茫。

第三項因素則與川普本人的「知己論」有關。他自認與普丁私交良好，能以個人關係說服對方收手。不過，知情人士透露，川普19日與普丁進行通話時，普丁當面回絕停火提議，也讓川普對其的判斷出現動搖，態度開始轉趨謹慎。