烏克蘭無人機夜襲俄羅斯！　短短3小時攔下112架

▲近期俄烏雙方空中攻勢明顯升級，俄羅斯25日朝烏克蘭首都基輔發動無人機攻擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯國防部表示，當地時間27日晚間9時至午夜，短短3小時內成功攔截來自烏克蘭的112架無人機，其中至少12架直飛莫斯科方向，所幸全數被防空系統擊落，未釀成重大損害。這起空襲行動也成為俄烏戰爭以來罕見的大規模無人機攻擊之一。

根據《路透社》報導，俄羅斯國防部透過Telegram通報指出，無人機襲擊發生在晚間9時至午夜期間，布良斯克州（Bryansk）是重災區，共有59架無人機在當地被擊落，其餘則分布在俄羅斯境內5個不同地區上空遭攔截。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）稍早也在Telegram上接連發布更新，證實有12架無人機正試圖逼近莫斯科，所幸全被擊落，並透露目前已有搜救人員在地面回收殘骸，「國防部防空部隊正持續防禦敵方無人機的密集襲擊，民眾請保持冷靜。」

近期俄烏雙方空中攻擊明顯升級，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在26日表示，光是截至26日凌晨的三天內，俄軍就對烏克蘭發射超過900枚飛彈，不過在26日晚間到27日清晨之間，攻擊的頻率已有所減緩。