川普罕見砲轟普丁「簡直瘋了」　　怒批沒理由轟炸烏克蘭

▲川普罕見公開對普丁發出強烈譴責。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）罕見公開對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發出強烈譴責，形容對方「簡直瘋了」，原因是俄軍對烏克蘭發動三年來最大規模的空襲行動，導致至少29人喪命、數十人受傷。

根據CNN報導，川普於社群平台Truth Social發文表示，「我跟普丁一直保持良好關係，但他現在的作為實在太誇張，簡直瘋了！毫無必要地殺人，還不只是軍人，飛彈和無人機對準烏克蘭城市狂轟亂炸，完全沒有理由。」

川普在發文前，也對記者表示對普丁的行動感到困惑與憤怒，「他到底怎麼了？竟然殺了這麼多人，我無法理解。」

根據烏克蘭官方統計，俄軍連續三晚對當地發動空襲，不僅造成平民傷亡，還動用創戰爭以來最多的無人機與飛彈。對此，川普26日與普丁通話，試圖敲定30天的停火協議，並向澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）等歐洲盟友說明情況，期盼重啟和平談判。

克里姆林宮對川普發言則低調回應，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這只是「情緒性的反應」，並強調莫斯科對川普促成談判的努力「表達感謝」。

儘管如此，川普也表態「絕對考慮」對俄羅斯祭出新一波制裁。他曾認為有談判進展的可能而反對制裁，如今態度轉變，顯示對普丁日益失望。

不過，川普的批評不只針對俄方，也對烏克蘭領導人開砲。他回應澤倫斯基早前指控「美國的沉默鼓勵普丁」時說，「這樣的說法對烏克蘭根本沒有幫助，他每句話只會製造更多問題，最好停止。」

面對俄軍頻頻空襲，澤倫斯基警告，「世界可以休假，但戰爭不會停。美國與其他國家的沉默，無異於助長普丁的氣焰。」