俄媒爆「普丁搭直升機」險被擊落！　川普：沒聽過這件事

▲普丁上週視察邊境地區時，驚傳座機險遭無人機大規模襲擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）上週視察邊境地區時，驚傳座機險遭無人機大規模襲擊，克里姆林宮聲稱普丁成功避過這場暗殺。對此，美國總統川普（Donald Trump）回應，自己沒聽說過此事，但也不諱言對普丁近期的軍事行動感到不滿，痛批他「完全瘋了」。

俄媒《塔斯社》報導指出，普丁21日前往與烏克蘭接壤的庫爾斯克州（Kursk region）時，所乘的直升機幾乎處於敵軍無人機大規模襲擊的中心，俄軍防空部隊緊急升空攔截，最終確保總統安全。不過，俄方尚未提供具體畫面或其他證據。

巧合的是，普丁遭遇襲擊前一天，川普才與他進行了一通長達兩小時的通話。川普當時評價稱氣氛與語氣都非常好，並表示俄烏雙方將立即啟動停火談判，更重要的是邁向戰爭終結。

但事與願違，俄軍自24日起連續三天對烏克蘭多座城市發動大規模無人機與飛彈攻擊。根據《美聯社》引述烏國官方估計，短短72小時內，俄軍出動約900架無人機。

川普27日離開位於紐澤西州的高爾夫球場時，被問及普丁驚險逃過襲擊一事，他回應，「我沒聽說過這件事，我不知道，但我真的沒聽過。」川普甚至猜測，「也許這就是俄羅斯這週末對烏克蘭發動無人機和飛彈攻擊的原因吧。」

不過對於俄軍這波攻勢，川普毫不掩飾怒火，「我不喜歡普丁現在做的事，他正在殺害很多人。我不知道他到底怎麼了，我跟他認識很久，一直處得不錯，但現在卻往城市發射飛彈。」

當晚他更在自家社群平台Truth Social上發文怒批，普丁已經完全瘋了，「我一直說他想要整個烏克蘭，不只是其中一部分，現在看來我可能說對了。但如果他真的這麼做，最後只會導致俄羅斯的毀滅！」

對於是否考慮對俄羅斯加碼制裁，川普則表示「絕對有在考慮」，但目前尚未正式宣布相關措施。