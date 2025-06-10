2028大選提早開打？專家：紐森「模仿川普」　鞏固民主黨內地位

▲今年1月洛杉磯爆發野火時，川普與紐森在停機坪上握手。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國洛杉磯因移民突襲行動掀起示威潮，總統川普強勢部署國民兵，引爆與加州州長紐森（Gavin Newsom）間的激烈對抗。不僅加州當地情勢升溫，雙方的隔空交火也讓外界嗅出濃濃的2028總統選舉火藥味，更有專家分析指出，紐森是在模仿川普，「他很清楚，川普被定罪後，反而在共和黨內人氣飆升。」

川普（Donald Trump）在9日的記者會上直言，若邊境事務主管霍曼（Tom Homan）將紐森逮捕，「那會是件很棒的事」，還酸言酸語地表示，紐森最大的罪行就是「當州長卻做得一團亂」。

面對威脅，紐森毫不退讓，反嗆這是邁向威權的明確一步，「川普公開承認，他會逮捕一位在任州長，只因為對方參與政治。」他也於9日宣布對聯邦政府提起訴訟。

▲外界普遍猜測已任期受限、2026年無法再選州長的紐森，極可能投入白宮之戰。（圖／路透）



事實上，川普與紐森的恩怨並非始於此次風波。儘管1月洛杉磯爆發野火時，兩人在停機坪上握手、2月初也在華府短暫會面，但之後雙方很快就再次交惡。

《洛杉磯時報》指出，民主黨與進步派陣營正渴望出現一個能挺身對抗川普及其爭議政策的領袖，若紐森真的被川普政府的司法部（Justice Department）官員戴上手銬帶走，反而可能讓他一舉成為「民主黨烈士」。

隨著2028總統大選腳步逼近，外界普遍猜測已任期受限、2026年無法再選州長的紐森，極可能投入白宮之戰。

克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）美國政治教授皮特尼（John Pitney）表示，「某種程度上，紐森是在模仿川普，因為他很清楚，川普被定罪後，反而在共和黨內人氣飆升。」即便沒被逮捕，這場政治對抗也有助紐森在民主黨內鞏固聲勢。

但可不是每個民主黨人都想面對川普擅長的「移民議題」。加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）政治學教授庫瑟（Thad Kousser）指出，這就是川普高明的地方，他總是在行政權與聯邦政府權力的灰色地帶上挑戰，選的又剛好是其支持者最買單的議題。

▲美國洛杉磯示威。（圖／達志影像／美聯社）



庫瑟表示，這次移民突襲行動，正好讓紐森有機會對抗川普塑造的「移民等於罪犯」的敘事。紐森在各種訪問中強調，川普現在鎖定的對象，根本不是什麼重犯，而是那些在加州生活超過十年、守法的居民，甚至還有正在上小學的孩子。

然而，從洛杉磯流出的影像，也可能成為紐森日後競選的負面素材。皮特尼說，「如果2028年紐森真的成為民主黨總統候選人，你可以預期共和黨會播放滿街燒車的畫面，然後配上標語『他怎麼搞加州，將來就會怎麼搞全美國』。」

儘管這次洛杉磯事件與選舉無關、純屬紐森以州長身分處理州務，但這樣的全國關注，再度把紐森推上了政治風口浪尖，成了與川普正面對抗的焦點人物。