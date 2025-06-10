惹錯人了！示威者嗆川普「對我們開戰」　洛杉磯居民曝忐忑心聲

▲川普政府槓上洛杉磯，動盪與暴力持續延燒。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯因聯邦政府強勢掃蕩無證移民、總統川普下令派兵，陷入連日動盪與暴力衝突。《華盛頓郵報》指出，在一座日益成為聯邦政府目標的城市，這場動盪可能令人感覺「被針對」。地方領袖指控川普政府為了政治利益挑起危機，居民也紛紛譴責這場針對他們個人、同事、親友與鄰居的攻擊。

示威者D.J. Yoon受訪時，正在市政府外敲鼓助陣。他直言，「我認為他（川普）在對我們、洛杉磯人民發動一場戰爭。他惹錯人了。」

82歲的甘迺迪太太（MaryAnne Kennedy）1980年從加拿大移民到美國，最近卻開始質疑成為美國公民的決定，「我對於他（川普），以及他對這個國家所做的事情感到羞恥。待在這裡讓我感覺很沮喪。」

電視劇演員馬德里克（David Madrick）也對不斷升級的軍事存在感到不安，「這是不正常的。」雖然他6年前才從紐約搬到洛杉磯，但已經在這裡住得夠久，知道這座城市的無證勞工，正是社區與經濟的重要成員，「他們讓燈保持光亮，讓食物順利出餐，確保一切運轉。」

▲反對移民突襲行動的大規模示威人潮。（圖／路透）



加州與洛杉磯長期都是川普最喜歡攻擊的目標之一，他把2者描繪成民主黨主導的地獄，其政府也正在考慮取消加州聯邦資金，這是一個前所未有的舉動，將嚴重破壞該州預算。而周末的交鋒更標誌著這段緊張關係的重大升級，因為60年來，沒有總統在未經州長要求的情況下，調派該州的國民警衛隊。

川普此舉已經點燃一場激烈的政治對峙，除了移民及海關執法局（ICE）突襲，他目前已下令部署700名海軍陸戰隊員、4100名國民兵。加州州長紐森（Gavin Newsom）形容這是「邁向獨裁主義的明確一步」，9日已針對動員國民警衛隊一事，起訴聯邦政府。

《金融時報》則指出，越來越多退伍或現役軍人，反對川普向洛杉磯部署海軍陸戰隊及國民兵的決定。他們宣稱，這不僅是濫用行政權力，還把士兵性命置於危險中，因為國民兵從未接受應對暴動的培訓。

▲川普下令國民警衛隊（National Guard）部署洛杉磯。（圖／路透）

洛杉磯全郡占地4000平方英里（約103.6萬公頃），儘管一些街道變得混亂，其他地方的活動依舊照常進行，例如道奇隊球賽、洛杉磯同志大遊行。儘管如此，隨著新的一周開始，空氣中依然瀰漫著一股氣氛，對接下來可能發生的事情感到擔憂。

46歲的瓦爾迪維亞（Jaime Valdivia）是墨西哥裔美國公民，在廣場旁邊經營一間咖啡廳。他指出，自從ICE上周展開突襲以來，他的生意就變得很差，因為人們開始迴避聚會場所，「你會感覺很無助、很傷心。人們夜不成眠，也不敢去市場。我很想念所有的客人們，你看看這裡有多安靜。」

▲示威者燒燬Waymo自動駕駛車輛。（圖／路透）

肯和珊迪（Ken and Sandy Yamashiro）是一對7旬日裔美籍夫妻，2人都是土生土長的洛杉磯人。持續進行的移民突襲及國民兵進駐，讓他們想起美國史上的黑暗時刻。珊迪說，「根據你的長相和膚色，你就會被關起來。太可怕了。」肯指出，川普威脅刪減加州聯邦資金，影響範圍遠遠超出洛杉磯，「如今每個人都成了目標。他的任期才過了6個月，而我們還有3年半要面對。他可能追殺任何人。」

57歲的詹姆斯（James Young）是巴拿馬裔美國人，8日目睹示威者對警察扔石頭、燃燒汽車，感到震驚又沮喪，因此支持川普部署國民兵的決定，「到處都是抗議的人。如果沒有人在那裡，他們就會開始破壞東西。這或許能讓他們卻步。」但他也對ICE的部分執法行為感到困擾，宣稱他們應該追查罪犯，而非打擊工作場所，「這是錯誤的做法。沒有人喜歡這樣。」