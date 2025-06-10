伊凡卡陪老爸川普享樂！　勾13歲女兒自拍「根本姊妹」

▲伊凡卡陪老爸川普看UFC冠軍賽（左圖），與女兒阿拉貝拉的合照被讚很像姊妹（右圖）。（翻攝ivankatrump IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）熱愛格鬥，週末到新澤西觀看UFC冠軍賽，長女伊凡卡（Ivanka Trump）也帶家人出席。伊凡卡事後在IG分享溫馨照片，她與13歲女兒阿拉貝拉（Arabella Kushner）的母女合照，被網友大讚「根本姊妹」。

43歲的「第一千金」伊凡卡昨（9日）在IG分享去看UFC前的家庭照片，寫下：「進入八角籠之前！」可見她與丈夫庫許納（Jared Kushner），以及女兒阿拉貝拉、9歲的小兒子西奧多（Theodore Kushner）一起，不過11歲的兒子約瑟夫（Joseph Kushner）沒有出現在照片中。

▲伊凡卡和老公庫許納，女兒阿拉貝拉、小兒子西奧多準備出門看UFC冠軍戰。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡跟庫許納夫妻感情好。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡與阿拉貝拉的對鏡自拍，被讚「根本姊妹」。（翻攝ivankatrump IG）

其中一張照片，是伊凡卡與阿拉貝拉的對鏡自拍，母女都打扮時尚，伊凡卡穿白色貼身露肩禮服，展現玲瓏有致身材，阿拉貝拉則穿黑色無肩帶長裙，笑容滿面。

許多網友看了留言：「女兒好像你，真美」「多美麗的家庭」「阿拉貝拉好漂亮」。以色列美食部落客Sivan Kobi留言：「總是那麼有氣質！順帶一提，你跟你女兒看起來根本像姊妹，不像母女。」

▲阿拉貝拉跟弟弟西奧多在前排看比賽。（翻攝ivankatrump IG）

▲阿拉貝拉和西奧多身為總統金孫，可以坐在前排看比賽。（ivankatrump IG）

▲西奧多遇見拳王泰森，一起合照相當可愛。（翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡早前也分享陪老爸川普身邊看格鬥的照片，阿拉貝拉和弟弟西奧多一同坐在前排觀賞比賽，姊弟倆配戴耳機，聚精會神觀戰。另外，西奧多跟遇到前重量級拳王泰森（Mike Tyson），還跟偶像合照，相當可愛。

▲伊凡卡（左）、艾瑞克（右）陪老爸川普（左二）看比賽，還跟冠軍哈里森（右二）合照。（翻攝ivankatrump IG）

▲哈里森獲勝後，川普親吻她的臉頰。（翻攝ivankatrump IG）

上週末的UFC冠軍賽吸引眾多政界與體壇名人出席，除了川普和伊凡卡，還有伊凡卡的弟弟艾瑞克（Eric Trump）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）等。賽事焦點之一，是委內瑞拉裔美籍選手佩納（Julianna Peña）與兩屆奧運金牌得主哈里森（Kayla Harrison）間的對決，最終哈里森獲勝，川普親吻她的臉頰，伊凡卡也發文讚她是「戰士」。



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