　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

挺川！范斯喊「總統絕不退縮」　國土安全部長：示威者收錢辦事

▲▼川普下令國民警衛隊（National Guard）部署洛杉磯。（圖／路透）

▲川普政府槓上洛杉磯，甚至派兵前往當地，平息示威騷亂（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國加州政府9日正式起訴聯邦政府，宣稱總統川普派兵是「前所未有的權力奪取」行為。對此，副總統范斯宣稱「總統絕不退縮」，國土安全部長諾姆甚至指控，抗議活動經過專業策畫，示威者也是收錢辦事。

《國會山莊報》報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）與該州總檢察長，已針對川普把加州國民警衛隊（California National Guard）派往洛杉磯平息移民示威的決定，正式提出訴訟。

這份長達22頁的訴訟9日下午提交給舊金山聯邦法院，要求聯邦法官阻止川普的授權，因為根據美國憲法第10修正案，這是侵犯加州權力的違憲行為。此外，川普援引部署軍隊的法令，實際上需要加州州長同意，但紐森並沒有這麼做。

白宮官員強調示威者縱火燒車、與執法人員發生衝突的畫面，試圖證明局勢已經失控，並堅稱川普是在局勢升級之後才出手干預。不過，加州把責任歸咎於聯邦政府，堅稱是軍隊部署導致局勢混亂。

國土安全部在X發布一段影片顯示，示威者燒車、高舉墨西哥國旗，「加州政客必須制止他們正在暴動的暴徒們。聯邦執法人員正在努力保護美國公民，免受非法外國犯罪者的侵害。為什麼加州州長站在外國罪犯的那一邊？」

副總統范斯（JD Vance）轉推這則貼文寫道，「政府不會被這種無法無天的行為給嚇倒。我們將支持聯邦調查局（FBI）追查暴力罪犯，支持警衛隊、當地警方、海軍陸戰隊恢復秩序，也支持移民及海關執法局（ICE）探員執行我們的移民法。總統川普是不會退縮的。」

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）9日接受《福斯新聞》採訪時宣稱，洛杉磯的示威活動「都是經過組織的，這些人拿錢辦事」，可以從抗議人士的舉動、為了煽動暴力對彼此發出的信號看出端倪，「這是一次行動，而且做得很專業。他們以前就這麼做過，而我們要阻止它，確保起訴他們每一個人。」

被問及是否掌握有心人士組織示威活動，甚至對示威者提供資金的證據時，諾姆回應「肯定有」，卻沒有提供任何實質證據。國土安全部尚未回應CNN的置評要求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／郭書瑤告社區主委！不滿撕公告照片曝光
63歲庾澄慶罕見露面　憔悴悼念好友：是很深的打擊
快訊／郭書瑤突現身北檢
20歲刺青男逆向！重機騎士噴2圈畫面曝　滿地鮮血
快訊／板橋小黃闖紅燈　女騎士遭撞慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2028大選提早開打？專家：紐森「模仿川普」　鞏固民主黨內地位

韓菜鳥新兵「K-2步槍忘車上3天 」！部隊沒人發現　民眾租車嚇壞

挺川！范斯喊「總統絕不退縮」　國土安全部長：示威者收錢辦事

撐遮陽傘也得看技巧　日專家曝「角度、保存」2大雷區

哈利王子一家四口遊迪士尼！　重現黛妃31年前溫馨回憶

日本米價持續高漲　政府首度釋出「2020年產」儲備米

惹錯人了！示威者嗆川普「對我們開戰」　洛杉磯居民曝忐忑心聲

伊凡卡陪老爸川普享樂　勾13歲女兒自拍「根本姊妹」

川普生日閱兵圓夢！坦克長征2000km前進華府　空拍畫面曝光

教練「壓頸翻摔」害他癱瘓！恐怖畫面曝　柔術館判賠16億

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

2028大選提早開打？專家：紐森「模仿川普」　鞏固民主黨內地位

韓菜鳥新兵「K-2步槍忘車上3天 」！部隊沒人發現　民眾租車嚇壞

挺川！范斯喊「總統絕不退縮」　國土安全部長：示威者收錢辦事

撐遮陽傘也得看技巧　日專家曝「角度、保存」2大雷區

哈利王子一家四口遊迪士尼！　重現黛妃31年前溫馨回憶

日本米價持續高漲　政府首度釋出「2020年產」儲備米

惹錯人了！示威者嗆川普「對我們開戰」　洛杉磯居民曝忐忑心聲

伊凡卡陪老爸川普享樂　勾13歲女兒自拍「根本姊妹」

川普生日閱兵圓夢！坦克長征2000km前進華府　空拍畫面曝光

教練「壓頸翻摔」害他癱瘓！恐怖畫面曝　柔術館判賠16億

史哲才被證實將任高鐵董事長　侯漢廷3照片爆「濫用公務車去推拿」

「鑫豐輪」烏坵觸礁將沈沒　船體漏油環保局急設攔油索

王齊麟陳詩媛結婚「現場畫面曝」！甜曬身分證　經紀人回應婚禮進度

中美貿易談判進入二輪！美經貿三巨頭齊至　陸媒解析三人分工

「沒有一個工作是不委屈的」　人生不一定要樂觀但要嚮往達觀

今年最年輕新冠死亡！30多歲男「腦炎、休克」2度進加護救不回

沈伯洋家族被爆賺紅錢　蔣萬安：這才是卓榮泰說的輪迴

房市變局中的最強後盾！永慶房產集團加盟總部啟動全台分享會　揭密百億業績心法

王牌塞爾燃燒7局狂飆11K　勇士終止7連敗主帥長舒一口氣

預約年度最佳美技！　運動家克拉克上演攀牆接殺　隊友抱頭傻眼

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

國際熱門新聞

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

女富商為11歲女兒砸700萬慶生！一句話掀眾怒

快訊／700名海軍陸戰隊員開入洛杉磯！　與國民兵組成第51特遣隊

2少女參加婚禮　竟遭4男輪流性侵

阿伯捐款市府20公斤金塊　市價超驚人

煎鮭魚「吃皮幫助大」！　營養師曝營養都在這

詭異「石蛋」30年出現一顆 科學家揭原因

全球粉絲破億　網紅「面癱哥」被捕

16月大男嬰誤吞鈕扣電池　復健如「折磨」

洗澡不關門「地毯毀了」　房客喊沒錢賠被罵爆

即／加州州長：川普將加派2000國民兵

惹錯人！示威者嗆川普：對我們開戰

美中重啟談判！美股漲跌互見　台積電ADR漲近2美元

川普派500海軍陸戰隊待命！加州州長：有種抓我

更多熱門

相關新聞

惹錯人！示威者嗆川普：對我們開戰

惹錯人！示威者嗆川普：對我們開戰

美國洛杉磯因聯邦政府強勢掃蕩無證移民、總統川普下令派兵，陷入連日動盪與暴力衝突。《華盛頓郵報》指出，在一座日益成為聯邦政府目標的城市，這場動盪可能令人感覺「被針對」。地方領袖指控川普政府為了政治利益挑起危機，居民也紛紛譴責這場針對他們個人、同事、親友與鄰居的攻擊。

伊凡卡勾13歲女兒自拍「根本姊妹」

伊凡卡勾13歲女兒自拍「根本姊妹」

美軍坦克來了　川普79歲生日大閱兵

美軍坦克來了　川普79歲生日大閱兵

軍車集結！川普派兵洛杉磯　聯合國發聲

軍車集結！川普派兵洛杉磯　聯合國發聲

川普「動機政治化」　傳大幅削減加州聯邦撥款

川普「動機政治化」　傳大幅削減加州聯邦撥款

關鍵字：

洛杉磯示威川普加州

讀者迴響

熱門新聞

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

iOS 26正式揭曉　舊機恐無緣升級

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面