挺川！范斯喊「總統絕不退縮」　國土安全部長：示威者收錢辦事

▲川普政府槓上洛杉磯，甚至派兵前往當地，平息示威騷亂（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國加州政府9日正式起訴聯邦政府，宣稱總統川普派兵是「前所未有的權力奪取」行為。對此，副總統范斯宣稱「總統絕不退縮」，國土安全部長諾姆甚至指控，抗議活動經過專業策畫，示威者也是收錢辦事。

《國會山莊報》報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）與該州總檢察長，已針對川普把加州國民警衛隊（California National Guard）派往洛杉磯平息移民示威的決定，正式提出訴訟。

這份長達22頁的訴訟9日下午提交給舊金山聯邦法院，要求聯邦法官阻止川普的授權，因為根據美國憲法第10修正案，這是侵犯加州權力的違憲行為。此外，川普援引部署軍隊的法令，實際上需要加州州長同意，但紐森並沒有這麼做。

白宮官員強調示威者縱火燒車、與執法人員發生衝突的畫面，試圖證明局勢已經失控，並堅稱川普是在局勢升級之後才出手干預。不過，加州把責任歸咎於聯邦政府，堅稱是軍隊部署導致局勢混亂。

This administration will not be intimidated by lawlessness.



We will stand by the FBI agents tracking down violent criminals, by the guardsmen, local police, and Marines restoring order, and by the ICE agents enforcing our immigration laws.



President Trump will not back down. https://t.co/FWSMUM7w2x — JD Vance (@JDVance) June 10, 2025

國土安全部在X發布一段影片顯示，示威者燒車、高舉墨西哥國旗，「加州政客必須制止他們正在暴動的暴徒們。聯邦執法人員正在努力保護美國公民，免受非法外國犯罪者的侵害。為什麼加州州長站在外國罪犯的那一邊？」

副總統范斯（JD Vance）轉推這則貼文寫道，「政府不會被這種無法無天的行為給嚇倒。我們將支持聯邦調查局（FBI）追查暴力罪犯，支持警衛隊、當地警方、海軍陸戰隊恢復秩序，也支持移民及海關執法局（ICE）探員執行我們的移民法。總統川普是不會退縮的。」

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）9日接受《福斯新聞》採訪時宣稱，洛杉磯的示威活動「都是經過組織的，這些人拿錢辦事」，可以從抗議人士的舉動、為了煽動暴力對彼此發出的信號看出端倪，「這是一次行動，而且做得很專業。他們以前就這麼做過，而我們要阻止它，確保起訴他們每一個人。」

被問及是否掌握有心人士組織示威活動，甚至對示威者提供資金的證據時，諾姆回應「肯定有」，卻沒有提供任何實質證據。國土安全部尚未回應CNN的置評要求。