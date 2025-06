挺川！范斯喊「總統絕不退縮」　國土安全部長：示威者收錢辦事

▲川普政府槓上洛杉磯,甚至派兵前往當地,平息示威騷亂(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國加州政府9日正式起訴聯邦政府,宣稱總統川普派兵是「前所未有的權力奪取」行為。對此,副總統范斯宣稱「總統絕不退縮」,國土安全部長諾姆甚至指控,抗議活動經過專業策畫,示威者也是收錢辦事。

《國會山莊報》報導,加州州長紐森(Gavin Newsom)與該州總檢察長,已針對川普把加州國民警衛隊(California National Guard)派往洛杉磯平息移民示威的決定,正式提出訴訟。

這份長達22頁的訴訟9日下午提交給舊金山聯邦法院,要求聯邦法官阻止川普的授權,因為根據美國憲法第10修正案,這是侵犯加州權力的違憲行為。此外,川普援引部署軍隊的法令,實際上需要加州州長同意,但紐森並沒有這麼做。

白宮官員強調示威者縱火燒車、與執法人員發生衝突的畫面,試圖證明局勢已經失控,並堅稱川普是在局勢升級之後才出手干預。不過,加州把責任歸咎於聯邦政府,堅稱是軍隊部署導致局勢混亂。

This administration will not be intimidated by lawlessness.



We will stand by the FBI agents tracking down violent criminals, by the guardsmen, local police, and Marines restoring order, and by the ICE agents enforcing our immigration laws.



President Trump will not back down. https://t.co/FWSMUM7w2x