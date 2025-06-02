智慧防汛生力軍！新北設35處液位計把關　雷達+壓力雙重監測

▲35處液位計設置已於4月開始施工，預計7月底可完工。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因極端氣候及短延時強降雨影響，大量雨水瞬間混入污水系統，為縮短應變時間，提前啟動「降低液位」及「提前紓流」二項機制，新北市水利局將於污水下水道35處重要節點設置液位計，藉由水位監測、資訊即時傳輸及系統推播，瞭解管中液位情形，並推算污水流達時間，使操作人員可即時應變。

水利局長宋德仁表示， 35處液位計設置工程總經費1,800萬，已於今年4月開始施工，預計7月底可完工。此液位計採複合式，針對前端水位運用雷達波偵測，如水位超過雷達波所設定液位時，會自動改由壓力式感測水壓，並於每分鐘回傳資料及預警，完整監測污水系統液位變化，運用科技智慧防災使截流站及污水抽水站人員即時應變。

▲採複合式液位計，前端利用雷達波感測液位，當液位達警戒。

宋德仁說，新北市污水用戶接管統計至今年4月底，累計接管戶數已超過124萬戶，污水下水道系統液位計是預警作業中不可或缺的「水情偵察兵」，智慧液位計具備了即時監測能力，數據每分鐘自動回傳雲端監測系統，且視污水管網系統設定不同示警液位，並依水位變化自動觸發系統預警推播，可使操作人員做出最佳化應變，未來累計收集到的大數據，將可回饋作為優化操作機制參考。

水利局表示，當發生持續降雨，導致雨水流入污水系統時，「即時監測，提前預警」是減少污水水位上升的關鍵，過去大水進入下游污水抽水站或污水處理廠時，僅靠廠區內液位計進行應變，而新設上游管網液位計完成後，獅子頭抽水站將可進一步執行 「提前紓流」機制，確保污水下水道的輸送能力，保護民眾、污水系統及八里污水處理廠安全。

未來水利局將持續提升污水管網系統的功能，同時規劃建置新北市污水下水道智慧預警系統，進行淡水河系污水下水道系統水理模式演算統計分析，掌握污水下水道系統負荷能力，並提供智慧化污水水位預警及緊急應變操作策略建議，將大幅提升污水下水道情況資訊掌握及預警應變能力，以確保市民生命財產安全。

▲液位計安裝後進行設定，完整監測污水系統液位變化。