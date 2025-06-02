　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

智慧防汛生力軍！新北設35處液位計把關　雷達+壓力雙重監測

▲智慧防汛生力軍！新北35處液位計把關。（圖／新北市水利局提供）

▲35處液位計設置已於4月開始施工，預計7月底可完工。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因極端氣候及短延時強降雨影響，大量雨水瞬間混入污水系統，為縮短應變時間，提前啟動「降低液位」及「提前紓流」二項機制，新北市水利局將於污水下水道35處重要節點設置液位計，藉由水位監測、資訊即時傳輸及系統推播，瞭解管中液位情形，並推算污水流達時間，使操作人員可即時應變。

水利局長宋德仁表示， 35處液位計設置工程總經費1,800萬，已於今年4月開始施工，預計7月底可完工。此液位計採複合式，針對前端水位運用雷達波偵測，如水位超過雷達波所設定液位時，會自動改由壓力式感測水壓，並於每分鐘回傳資料及預警，完整監測污水系統液位變化，運用科技智慧防災使截流站及污水抽水站人員即時應變。

▲智慧防汛生力軍！新北35處液位計把關。（圖／新北市水利局提供）

▲採複合式液位計，前端利用雷達波感測液位，當液位達警戒。

宋德仁說，新北市污水用戶接管統計至今年4月底，累計接管戶數已超過124萬戶，污水下水道系統液位計是預警作業中不可或缺的「水情偵察兵」，智慧液位計具備了即時監測能力，數據每分鐘自動回傳雲端監測系統，且視污水管網系統設定不同示警液位，並依水位變化自動觸發系統預警推播，可使操作人員做出最佳化應變，未來累計收集到的大數據，將可回饋作為優化操作機制參考。

水利局表示，當發生持續降雨，導致雨水流入污水系統時，「即時監測，提前預警」是減少污水水位上升的關鍵，過去大水進入下游污水抽水站或污水處理廠時，僅靠廠區內液位計進行應變，而新設上游管網液位計完成後，獅子頭抽水站將可進一步執行 「提前紓流」機制，確保污水下水道的輸送能力，保護民眾、污水系統及八里污水處理廠安全。

未來水利局將持續提升污水管網系統的功能，同時規劃建置新北市污水下水道智慧預警系統，進行淡水河系污水下水道系統水理模式演算統計分析，掌握污水下水道系統負荷能力，並提供智慧化污水水位預警及緊急應變操作策略建議，將大幅提升污水下水道情況資訊掌握及預警應變能力，以確保市民生命財產安全。

▲智慧防汛生力軍！新北35處液位計把關。（圖／新北市水利局提供）

▲液位計安裝後進行設定，完整監測污水系統液位變化。

【更多新聞】

►人夫開車載女同學...行車紀錄器錄下「內褲往上跑了」　正宮怒告

►基隆落實行人友善！樂利三街通學步道啟用　人車分流更安全

►隨地吐痰被趕竟報復！KTV狂噴滅火器砸店傷人　基隆3煞下場曝

►連放10發沖天炮趕烏鴉！卻飛向台鐵列車　基隆男免囚代價2.5萬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊「雨炸3天」　1地區下到紫爆
蔡依林、彭于晏被爆「悄悄復合6年」！　她揭跟拍內幕
北一女神蔡瑞雪遭疑「進廠維修」　20字洩心聲
快訊／威力彩8.4億獎號開出　億萬富翁看這次
《富爸爸》作者示警「股債房」史上最大崩盤　籲買1資產翻轉人生
小泡芙暴風抽高！　劉畊宏曬愛女最新近況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

智慧防汛生力軍！新北設35處液位計把關　雷達+壓力雙重監測

南投縣立棒球場簡陋卻孕育出陳柏清　縣議員要求縣府充實設備

視察秀峰高中老舊校舍整建　侯友宜：如期如質打造安全校園

視察溪北公園地下停車場工程　侯友宜：優化停車與休憩空間

新北動保處推生命教育　柴犬「小米」成最萌助教

畢業季交通安全不打烊　基隆警入校宣導無照駕駛風險

學客語有獎金！台東鼓勵客語認證最高補助3000元

推動SDGs與健康並進　台東縣召開永續委員會議

一掃即通報　台東公廁820座導入QR-Code機制

隆宜實業捐贈救護車配置安和強化急救量能　助力台南急救量能

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【嘉義市冷知識】 嘉義市字體＋諧音哏！

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

智慧防汛生力軍！新北設35處液位計把關　雷達+壓力雙重監測

南投縣立棒球場簡陋卻孕育出陳柏清　縣議員要求縣府充實設備

視察秀峰高中老舊校舍整建　侯友宜：如期如質打造安全校園

視察溪北公園地下停車場工程　侯友宜：優化停車與休憩空間

新北動保處推生命教育　柴犬「小米」成最萌助教

畢業季交通安全不打烊　基隆警入校宣導無照駕駛風險

學客語有獎金！台東鼓勵客語認證最高補助3000元

推動SDGs與健康並進　台東縣召開永續委員會議

一掃即通報　台東公廁820座導入QR-Code機制

隆宜實業捐贈救護車配置安和強化急救量能　助力台南急救量能

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊「雨炸3天」　1地區下到紫爆

被陸網認證愛國藝人！侯佩岑「老30歲白髮」扮相曝光　粉驚呼認不出

蔡瑞雪：我很喜歡我現在的樣子！　「遭疑進廠維修」20字洩心聲

智慧防汛生力軍！新北設35處液位計把關　雷達+壓力雙重監測

快訊／威力彩8.4億獎號開出　億萬富翁看這次

南投縣立棒球場簡陋卻孕育出陳柏清　縣議員要求縣府充實設備

《富爸爸》作者示警「股債房」史上最大崩盤　籲買1資產翻轉人生

視察秀峰高中老舊校舍整建　侯友宜：如期如質打造安全校園

川普禁哈佛招外籍生、審查簽證申請人線上活動　外交部曝最新情況

川普撤銷哈佛招收外國學生　賴清德高度關切！林佳龍多次聯繫AIT

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

地方熱門新聞

新營分局兩資深警職光榮退休同仁溫馨送別

妃妃鐵馬隊挺進鹿耳門　民主祈福拼圖最終一哩路

隆宜實業捐贈救護車配置安和強化急救量能

妃妃鐵馬隊攻進山城七區民主熱血騎出台版鋼鐵人

畢業季交通安全不打烊　基隆警宣導無照駕駛風險

桃園防災士協會與大有里　打造防災Podcast

崑山×復興聯展點亮市政廳60週年主視覺吸睛

對抗疫情升溫　基隆35院所提供疫苗

十大傑出兒童出爐！台南10小將閃耀舞台

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

不怕罰百萬！女闖仙人掌區攀澎湖玄武岩

郭國文、林俊憲力推南41跨溪大橋盼舒緩西港大橋塞車

2025桃園市長盃龍舟賽　SHARK運動空間隊奪龍王旗

更多熱門

相關新聞

視察秀峰高中老舊校舍整建　侯友宜：打造安全校園

視察秀峰高中老舊校舍整建　侯友宜：打造安全校園

汐止區為新北市的新興工業區及科技園區，近年發展快速移入大量人口與就學需求。為因應學生逐年增加，新北市政府推動秀峰高中校舍整建計畫，市長侯友宜今（2日）視察整建進度，指示施工單位務必如期如質完工，並責成交通局一併改善校園周邊通學廊道，提供學童安全優質的學習環境。

視察溪北公園地下停車場　侯友宜：優化停車與休憩空間

視察溪北公園地下停車場　侯友宜：優化停車與休憩空間

新北推生命教育　柴犬「小米」成最萌助教

新北推生命教育　柴犬「小米」成最萌助教

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

桃園防災士協會與大有里　打造防災Podcast

桃園防災士協會與大有里　打造防災Podcast

關鍵字：

新北市智慧科技污水系統防災大數據

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

UNIQLO買衣服「多送一張紙」不要丟　真實用途曝光

150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零

葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

歐陽妮妮6個月兒確診新冠！

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」

體育署長給桌協最後通牒內容曝！

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面