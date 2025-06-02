視察溪北公園地下停車場工程　侯友宜：優化停車與休憩空間

▲溪北公園地下停車場工程總經費達7億3,028萬元，提供280格汽車位、50格機車位。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

板橋區溪北公園周邊住宅人口密集，新北市政府推動溪北公園地下停車場工程，預計今年7月完工、12月啟用。市長侯友宜今（2日）前往視察工程進度，期盼啟用後可有效紓解民眾的停車需求，提供優質的停車環境及運動休憩空間。

侯友宜表示，市府積極傾聽地方需求，溪北公園地下停車場工程總經費達7億3,028萬元，提供280格汽車位、50格機車位，也在地上工程擴大公園舞台廣場並加裝遮陽設施、新增籃球場天幕及進行周邊草坡改善工程，感謝施工團隊與市府共同致力提升民眾的生活環境。

▲侯友宜2日前往視察工程進度，期盼啟用後可有效紓解民眾的停車需求。

侯友宜說，自上任以來市府已新建110座公有停車場，提供2萬1,509格汽車停車位，也完成24座立體停車場，是全國新建停車位最多的縣市，目前有13座立體停車場工程正在進行，4座則在規劃設計階段，未來完工後將進一步提升新北市民的生活品質。

交通局長鍾鳴時表示，板橋區溪北公園地下停車場為地下2層，停車場提供全智慧化停車系統和服務。此外，停車場結合周邊公園綠化設計並採用環保建材，同時利用自然通風井將新鮮空氣引導至地下樓層。

▲板橋區溪北公園地下停車場為地下2層，停車場提供全智慧化停車系統和服務。