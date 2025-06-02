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用聲音守護社區　桃園防災士協會與大有里打造防災Podcast　

▲桃園防災士協會與大有里打造防災Podcast

▲桃園防災士協會與大有里打造防災Podcast。（圖／大有里提供）

記者楊淑媛／桃園報導

防災教育也能很「有聲」！桃園市防災士協會攜手桃園區大有里，推出首個由社區主導的防災Podcast節目，讓防災知識跳脫傳統講習，走入日常生活，透過聲音描繪都市社區的韌性地圖。

該一行動由協會創會理事長黑玉璽與大有里里長、現任理事長陳姵樺共同推動，舉辦「防災Podcast共創工作坊」，邀請在地防災士實際參與錄音操作，記錄社區觀察與第一線的實務經驗。

▲桃園防災士協會與大有里打造防災Podcast

▲防災士及大有里民錄 Podcast 說出自己的防災經歷。（圖／大有里提供）

大有里里長陳姵樺1日指出，社區過去曾三度遭遇虎頭山垃圾場火災，空氣污染問題讓居民深刻體會都市型災害的潛在風險。「Podcast讓防災教育更貼近生活，也讓每位居民都能用自己的方式參與其中。」參與錄製的大有里防災士葉帥分享：「原以為只有專家能做Podcast，沒想到我們的實務經驗也能變成節目內容。這次參與讓我重新理解自己在社區中的位置與意義。」

▲桃園防災士協會與大有里打造防災Podcast

▲市議員林政賢指出桃園防災士推動進度在六都中為後段班，應擴大推廣。（圖／市議會提供）

黑玉璽表示，防災士制度強調民眾自救與互助能力，需接受15小時專業訓練並通過測驗。目前桃園市已有2,806位防災士，推動空間仍大。他也指出，隨著台灣逐漸邁入高齡社會，CPR與AED等技能需求日益增加，防災士將扮演社區守護者的重要角色。

▲桃園防災士協會與大有里打造防災Podcast

▲市議員張碩芳肯定桃園防災士協會與大有里打造防災Podcast。（圖／大有里提供）

擔任Podcast課程講師的楊禮琳則強調：「Podcast是社區的聲音平台，讓防災士及居民自己說出自己的防災經歷，防災觀念會更容易被理解與落實。」市議員林政賢日前於市政質詢指出，桃園目前僅有10處韌性社區，防災士推動進度在六都中為後段班，呼籲市府應正視現況，加速培育與擴大推廣。

市議員張碩芳亦實際提供議員款，補助大有里添購錄音設備，支持社區自製Podcast節目，提升居民防災意識與參與效能。

▲桃園防災士協會與大有里打造防災Podcast

▲桃園市防災士協會創會理事長黑玉璽（左四）與大有里里長、現任理事長陳姵樺（右三）。（圖／大有里提供）

大有里是桃園市桃園區唯一通過一星級韌性社區認證的里辦公處，此Podcast行動也被視為推動社區韌性、邁向二星認證的重要起點。節目預計於今年下半年上架各大 Podcast 主流平台，未來亦將開放其他社區與專家學者合作製播，攜手打造屬於桃園的「防災聲音地圖」。

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