視察秀峰高中老舊校舍整建　侯友宜：如期如質打造安全校園

▲新北市政府推動汐止區秀峰高中校舍整建計畫，侯友宜聽取校舍整建進度報告。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

汐止區為新北市的新興工業區及科技園區，近年發展快速移入大量人口與就學需求。為因應學生逐年增加，新北市政府推動秀峰高中校舍整建計畫，市長侯友宜今（2日）視察整建進度，指示施工單位務必如期如質完工，並責成交通局一併改善校園周邊通學廊道，提供學童安全優質的學習環境。

侯友宜表示，秀峰高中位於汐止精華地段，學齡人口就學需求逐年攀升，但該校校舍老舊已不敷使用，市府挹注7億3千萬餘元進行整建計畫。目前已完成第一階段忠孝樓拆除工程，正進行新建校舍室內外裝修作業，工程進度約達66%，秀峰高中的學生們可望於2026年2月迎來全新校舍。

▲侯友宜視察秀峰高中老舊校舍整建工程，盼如期完工打造優質學習環境。

侯友宜強調，為保障學生學習權益，市府團隊採「邊拆邊建」方式施工，整體整建工程預計2026年6月全面完工。此外，侯友宜也關心校園周邊環境安全，責成交通局等相關單位一併整頓通學廊道，提供師生及附近居民安全、舒適的人本交通環境。

新工處表示，本案工程第一階段忠孝樓拆除工程已於2023年暑假期間順利完成，目前正辦理新建校舍室內外裝修作業。待新校舍完工與學生搬遷完成後，即於寒假期間展開第二階段仁愛樓拆除及停車場景觀工程，同時翻修校園周邊人行道磚。

教育局補充說明，本次拆除已逾使用年限的2棟校舍，並整合畸零空間，興建2棟地下1層、地上6～7層的建築物，未來將提供39間普通教室、12間專科教室及行政空間，同時於地面層提供45格汽車停車位及75格機車停車位，供教職員使用。

▲秀峰高中老舊校舍整建計畫工程進度目前約達66%，預計2026年6月全面完工。