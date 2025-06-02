三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

▲三峽車禍肇事余男的妻子。（圖／攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北三峽嚴重車禍釀4死11傷，肇事者78歲余姓老翁住院後日前宣告搶救不治，外界關注後續責任與賠償問題。新北市副市長劉和然今（2日）在新北市議會證實，新北地方法院裁定余翁財產假扣押，並承諾市府後續會持續陪受害家屬走過求償等法律訴訟程序。

三峽重大車禍造成多人死傷，余翁在搶救多日後上月31日宣告不治。雖然新北市法制局和犯罪被害人保護協會新北分會已聯手協助被害人與其家屬向余翁聲請假扣押確保權益，但仍有不少民眾擔心被害人與其家屬求償無門。

新北市議員彭一書說，三峽車禍至今持續受到市民關注，肇事者死亡雖讓刑事責任無從追究，但家屬仍須面對漫長的民事求償過程，且據悉已有家屬放棄繼承，若老翁名下確無資產，後續該如何賠償、是否涉及財產脫產問題，皆令人擔憂，詢問市府是否有統一窗口，與被害人及其家屬保持密切聯繫。

法制局長蔡庭榕回應，已於5月22日中午前遞案聲請假扣押，目前法院已裁定准許，相關財產細節因偵查與法律程序，暫不便公開。由於肇事者已死亡，刑事部分將依法由地檢署處理不起訴處分。警察局長廖訓誠補充，事發當天即組成專案小組調查，雖肇事者過世，所有相關資料仍將移送地檢署，由檢方決定後續處分。

新北市副市長劉和然則證實，新北院已經裁准余翁財產假扣押的聲請，肇事原因分刑事、民事，民事部分，爸爸媽媽關心孩子的公道，市府會持續走，法制局長蔡庭榕補充，市府第一時間啟動主案，請律師、社工等協助，假扣押5月22日中午之前協同犯罪被害人保護協會遞案完成，法院已經裁准，但因假扣押程序由犯保協會經過法院進行中，這部分並非公開的程序，無法說明查扣財產大約多少。

對於家屬溝通與協助機制，劉和然說明，窗口部分分成兩塊，孩子部分目前由教育局統一窗口，每個家長都保持聯繫，一般非學生的受害人則交給社會局當對口。統整性跟法律部分，由法制局當窗口，偵查部分由警察局。劉和然謝謝犯保協會一起幫忙，也提到被害人後續法律協助部分，法制局會組成專案小組。